Alberto Cormillot tuvo un accidente de auto a sus 87 años: ¿Cómo está?

"Me chocaron de atrás el auto y tuve el golpe, sentí un latigazo en el cuello”, explicó Alberto, al ser consultado por sus compañeros del aire de Radio Mitre, del motivo por el que ahora luce un cuello ortopédico, que lo ayuda en su recuperación de las dolencias ocasionadas por el impacto de un auto sobre en el que él viajaba.

“No es incómodo, al contrario. Es cómodo porque te alivia el dolor, no te deja hacer ningún movimiento que sea inconveniente. Están dos tipos de collares, los duros, y estos que son de una espuma fuerte. Limitan el dolor, pero no molestan”, aclaró Cormillot, sobre lo que se podría pensar por las dimensiones del también llamado collarín cervical.

“Hay dos tipos de cosas, están los duros, esos que ves en la ambulancia cuando te llevan, hay un accidente, y estos son como una espuma de goma fuerte. Entonces lo que hace es limitar el dolor. Duermo con el puesto. Sí, sí, sí, duermo con el puesto y me siento cómodo. Creo que no lo voy a dejar de usar, es la nueva tendencia”, cerró el médico especialista en nutrición, a modo de broma.

EL ENOJO DE CORMILLOT CON CUESTIÓN DE PESO

Legendario en Cuestión de peso, Alberto, a sus casi, nueve décadas de vida, tenía armada su rutina en base a las distancias que hay entre su casa, en Florida y sus trabajos. Uno en la clínica de tratamientos para el peso, en el barrio porteño de Núñez y otro, en Palermo, en la productora en donde se hacía el programa, hasta pocos días atrás.

Pero con el cambio de locación del vivo, a Cormillot y su esposa, Estefanía Pasquini, se le complicó la organización de los tiempos y de las actividades diarias. Porque ahora, las distancias obligan al especialista en salud en tener que cruzar toda la Capital Federal para llegar a El 13, desde donde ahora sale el vivo, en Constitución.