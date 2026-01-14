Kennys Palacios confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

A través de Puro Show, el ciclo de espectáculos de El Trece, en medio de versiones y rumores, el mediático rompió el silencio y reveló cómo se encuentra Wanda tras la ruptura.

Cuando le preguntaron por el estado anímico de su amiga, Palacios respondió: “Ella está bien, la verdad que bien, muy tranquila. No sé qué dicen ahí, viste que están las voceras, Pochi y Angie, que ellas saben todo. Por lo poco que veo está muy bien, está tranquila”.

El estilista aclaró que no suele indagar en la vida privada de Wanda para evitar incomodidades: “Yo como siempre digo, trato de no preguntar ni nada. Si me quieren contar, me cuentan. Si no, veo lo poco que sé. Ella me contó en su momento y después me enteré”.

Kennys explicó que con el tiempo cambió la dinámica de lo que habla con Wanda, para no quedar involucrado en rumores mediáticos.

“En su momento capaz hablábamos mucho más, pero hoy en día trato de no saber tanto para no generar que me vengan y pregunten. ‘Que vos sabés’, ‘que sí sabés’ y por eso trato de evitarlo”, dijo.

Al comparar distintas separaciones, fue directo: “Era diferente, la separación con Mauro fue diferente a capaz estas relaciones más cortas”.

wanda y martin Martin Migueles y Wanda Nara.

Al ser consultado sobre su vínculo personal con Migueles, Palacios respondió sin polémica: “Por lo poco que lo traté, sí, buena onda. He ido a comer dos veces a su casa asado, pero buena onda, no tengo absolutamente nada que decir”.

Sobre la foto que circuló de Wanda y Migueles juntos en la pileta el último fin de semana, el estilista ofreció una lectura: “Bueno, capaz que están separados y tienen cosas que charlar todavía. Uno se puede separar y el amor no termina de un día para el otro”.