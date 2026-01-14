Lali Espósito anunció su casamiento con Pedro Rosemblat: qué dijeron los famosos

Al margen de los seguidores de ambos, que inundaron el posteo con likes y comentarios, familiares, amigos de los novios y famosos celebraron la noticia.

image

Majo Riera, mamá de Lali, fue de las primeras en sumarse a los comentarios, mientras que Graciela Borges envió emoticones de aplausos.

El cantante cordobés Luck Ra no se quedó atrás y lanzó: “Me ofrezco a hacer un show en el casamiento, con un fernet me conformo”.

Entre los artistas que también se unieron a la ola de reacciones, apareció Luana Persincula, cantante uruguaya, que escribió: “Felicidades loco, una libriana enamorada”. Carla Peterson expresó: “Wedding en la boutique”. Además, se sumaron los saludos de Candela Vetrano, amiga íntima de la artista, que mencionó: “Qué fiestón se viene”.

image

A esos famosos se sumaron Benjamín Vicuña y La Joaqui. El periodista Pepe Ochoa escribió: “Lala, amo, boda en River”, y Carla Conte manifestó su alegría con un mensaje directo: “¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones!”.

Gianinna Maradona, Celeste Cid, Ofelia Fernández y la banda Conociendo a Rusia, que lidera Mateo Sujatovich, entre otros, también dejaron sus saludos a la pareja luego de conocerse el anuncio de su casamiento.