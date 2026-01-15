Vuelve "Viven Dinosaurios" a La Rural

La muestra está destinada a grandes y chicos y el costo del ticket es de 20.000 pesos, que se puede adquirir en La Rural o por laruralticket.com.ar, por lo que podrá disfrutar de una experiencia inmersiva que se despliega en los 12 salones.

Inclusive, habrá un cine temático con sonido envolvente, donde los chicos podrán escuchar historias, secretos y la impactante extinción de estos gigantes.

expo dinosaurios

También se podrá ver al Argentinosaurus, uno de los dinosaurios más grandes del mundo y orgullo argentino, mientras que además podrán montar el DinoRide, una verdadera manera de vivir la realidad virtual como nunca antes.

Ciencia, emoción y adrenalina se mezclan en un recorrido pensado para sorprender a familias, chicos, jóvenes y fanáticos. Escenografías inmersivas, paisajes prehistóricos y efectos especiales son propuestas que nos transportan millones de años atrás sin salir de la ciudad.