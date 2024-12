Aldo Funes apuesta por un año brillante

Mientras realizaba esta nota para Diario Popular, los equipos de trabajo viajaban para Mar del Plata para montar las dos comedias que presentará a partir del 2 de enero: "Hermanos en Llamas" -en el Teatro Enrique carreras- y "Las Chicas solo quieren Divertirse" -en el Teatro Santa Fe-.

A punto de armar las valijas para viajar a la costa, para supervisar todos los detalles antes del debut, Aldo Funes brinda detalles de sus dos comedias en "la Ciudad Feliz" y del inminente estreno teatral en su sala de la "Calle Corrientes".

Además, adelantó que lanzará su propio canal de streaming y que "Entrometidos en la Tarde" -el programa conducido por el periodista Carlos Monti- volverá a la pantalla en marzo, pero esta vez por la Televisión Pública.

Un buen año

El productor Aldo Funes ya tiene un pie en Mar del Plata, donde llevará dos obras teatrales que respetan el tradicional espíritu de la comedia familiar, algo que tanto le gusta crear. Haciendo un balance del 2024, el empresario destaca lo bueno que dejó un año tormentoso.

Imágenes capturadas con motorola edge 50

1 -AF - Un buen ano.mp4

Entre hermanos y chicas

En un año que se viene con muchos cambios, Aldo Funes está muy satisfecho con los equipos de trabajo que armó para las dos obras que lleva a la temporada marplatense, "Hermanos en llamas" y "Las Chicas solo buscan divertirse", en los teatros Enrique Carreras y Santa Fe -respectivamente- y de juntar, por primera vez en escena, a Nito Artaza y Sergio Gonal.

2 -AF - Entre hermanos y chicas.mp4

hermanos-en-llamas.jpg

Yo tengo fe

Preocupado por los detalles -hasta casi la obsesión- Aldo Funes trabajó mucho en la búsqueda de las obras perfectas para estrenar el 2 de enero en Mar del Plata. Ahora sólo queda esperar la respuesta del público, al que le tiene mucha fe (siempre y cuando no elijan otro lugar de veraneo).

3 -AF - Yo tengo fe.mp4

las-chicas-solo-buscan-divertirse.jpg

Campamento salvaje

Pero para Aldo Funes la temporada de verano no es sólo Mar del Plata, porque a partir del 15 de enero -en Buenos Aires- será el productor y director de "Campamento Salvaje", otra obra del prolífico Gabriel Almirón -el reconocido"Pacotillo"- quien también fue el autor de la exitosa "El Plan".

4-AF - Campamento salvaje.mp4

Muchas novedades

Con el relanzamiento del programa televisivo "Entrometidos en la Tarde" -con el periodista Carlos Monti- por la Televisión Pública y de la reconversión de su radio en un canal de streaming, en el 2025, Aldo Funes apuesta a la diversidad de productos. La excusa que encuentra para justificar su hiperactividad y la importancia de los equipos.

5-AF - Muchas Novedades.mp4

Situación ideal

Aldo Funes reconoce que, a la hora de producir espectáculos no tener socios le resulta una gran ventaja, aunque sabe que -en estos casos- los errores se pagan caro. Llegar a la situación ideal, en la que está ahora, le llevó muchos años.

6 - AF - Situacion ideal.mp4

image.png El Teatro La Casona, propiedad de Aldo Funes

El empresario que se enamoró del teatro

Aldo Funes llegó a la producción teatral -casi- por causalidad, para ayudar a su compadre desocupado, el humorista cordobés "El Turco" Salomón. Hoy, disfruta plenamente su actividad como generador incansable y no se arrepiente de haber cerrado tres de sus empresas para dedicarle más tiempo y dedicación al su nuevo amor.

7 -AF - El empresario que se enamoro del teatro.mp4

Las obras

Para el debut de la temporada teatral 2025 en Mar del Plata, Aldo Funes presentará las siguientes obras:

"Hermanos en llamas", con la actuación de Nito Artaza, Sergio Gonal, Vanina Escudero, Julieta Zara y Flor Marcasoli. Dirección de Marcelo Cosentino. Teatro Enrique Carreras - Entre Ríos 1824 - Mar del Plata - Debut 2 de enero. Funciones de martes a domingo a las 21:30 hs.

image.png

Fredy convive feliz con su pareja, hasta que Juan (su hermano) se separa y se muda con ellos porque no tiene otro lugar donde ir. Su obsesión por el orden y la limpieza enloquecen a Denise (su cuñada), quien decide contratar a una mucama para demostrarle que no lo necesitan en la casa. Sin consultar a Fredy, Juan arregla un encuentro sexual con una señorita, para celebrar su primer mes de soltería, justo el mismo día que Ana -su ex mujer-, llega en busca de la reconciliación y darle una segunda oportunidad... Pero las cosas se complican y comienzan los equívocos, hasta llegar a un final inesperado.

"Las Chicas solo buscan divertirse", con la actuación de Laura Novoa, Valentina Bassi, Kitty Locane, Fabio Di Tomaso, Sergio Surraco y Gastón Ricaud. Dirección de Carlos Nieto. Teatro Santa Fe - Santa Fe 1854, Mar del Plata - Debut 2 de enero. Funciones de martes a domingo a las 21:30 hs.

image.png

Tres amigas deciden tomarse un día libre en un hostel, con la idea de ayudar a una de ellas a transitar su separación. Una serie de hechos desafortunados, más la presencia de dos extraños y un streaper, hará que las cosas se vayan complicando cada vez más. Ellas tienen muy en claro el motivo que las llevo hasta allá e irán enfrentando cada obstáculo que se les presente; porque en definitiva, "Las Chicas Solo Buscan Divertirse".

Simultáneamente, en Buenos Aires, el productor teatral estrenará en su teatro:

"Campamento Salvaje", con Mónica Farro, Gaby Almirón, Hernán Figueroa y Silvana García. Dirección de Aldo Funes. Teatro La Casona - Av Corrientes 1975, Ciudad. Autónoma de Buenos Aires - Debut 15 de enero. Funciones de martes a domingo a las 21 hs.

image.png

Un hombre muy famoso busca un lugar lejano y solitario para poder descansar de todo y del acoso de la gente, pero las cosas no sucederán como estaba previsto y las complicaciones se convertirán en situaciones que disparán la carcajada del público.