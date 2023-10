Alejandro Fantino se reencontró con su panelista tras el escándalo al aire

Luego acusó al conductor de no vivir la misma realidad que atraviesa él y tantos argentinos más. Fantino le dijo que “no la llore” porque tiene una camioneta y vive en una casa. Pero Tronco no se lo tomó nada bien: “Ese es un golpe bajo de mierda. ¿Sabés por qué tengo lo que tengo? Porque laburo veinte mil horas por día”, le respondió.

Tronco se sacó los auriculares y abandonó el programa. Completamente sorprendido, Fantino expresó: “¡Se enojó en serio! Pará un poco. No te pongas así”.

Minutos más tarde Figliuolo regresó al estudio más calmado y confesó: “Cuando me caliento, me caliento. Hay cosas que a mí me sacan y no las puedo soportar”.

Pero más tarde, ya por horas de la noche, el conductor se reencontró con el panelista, con los ánimos muchos más calmados y riéndose de la situación. “Nosotros estamos totalmente locos. Es la primera vez que somos tendencia. Para que veas que vivo en Narnia, me voy a Uruguay el viernes y te traigo una MacBook, te la pago yo”, dijo el conductor, entre risas en un vivo de Instagram que luego publicó con el mensaje: “Es mi hermano, no mi amigo. Y está más loco que yo”.

El origen de la pelea

Cuando Tronco analizó la actualidad del país y las polémicas estrategias que aplican los partidos de cara al balotaje, empezó a subir la temperatura del debate. “Son todos una basura, es una mierda, no sirven para nada y se cagan en nosotros. Quieren llegar para hacer negocios y hacer lo que se les cante el culo. Solo buscan mantenerse. Son una raza inmunda, patética y asquerosa. Quiero combatir uno por uno", comenzó su catarsis.

El conductor le pidió que parara y le dijo que lo quería cuidar, aunque el periodista fue por más y lo cruzó: “Si vos me seguís cortando, voy a ir preso. Si vos me dejás por una vez desarrollar una idea, no”.

Pese a que Fantino intentó enfriar la situación, su columnista continuó: “¿Por qué se equivoca Milei? Porque no tiene que ir a buscar a los perdedores, tiene que ir a buscar los votos de los perdedores. Bullrich perdió, Juntos por el Cambio perdió. O sea, antes de ir a buscar a los perdedores, tenés que ir a buscar los votos de quienes votaron a los que perdieron”, sostuvo.

Entonces, remató con indignación: “Porque sino somos todos unas ovejas de mierd... Nos autopercibimos ovejas y yo no soy ninguna put... oveja”.

“Dijeron ‘les damos libertad de acción’. Ah, bueno, gracias por darme libertad, no sabía que la tenía. Me chupan un huevo. Que vengan y me digan lo que quieran. No soy una oveja, ustedes no acarrean votos de nadie. Vos no me vas a dar a mí la libertad para hacer lo que quiera porque yo ya la tengo”, agregó.

Al escucharlo, Fantino lo alentó: “Tengo libertad, yo soy un tipo libre. ¿Qué me tenés que decir vos que me das libertad? Estás ahí porque te voté yo. Tenés razón, Tronco. Dale, seguí pero seguí más. No liviano como estás ahora”.

Minutos después de ese contundente descargo, el panelista acusó a Fantino de “estar en Narnia”, deslizando que no está al tanto de la difícil situación económica que vive parte de los argentinos. “De verdad no vivís lo que yo vivo. No vivís un chot... No sabés lo que es los nenes, mi hermana, yo rompiéndome el o... con una empresa que la mantengo porque trabajo 28 horas por día...”, enumeró.