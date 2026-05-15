Desmienten una internación de Luis Miguel

En el programa no se reveló el nombre del hospital en el que está internado Luis Miguel. Sin embargo se reportó que el intérprete llegó acompañado de su novia Paloma Cuevas y su asistente. “Me cuentan que (Paloma Cuevas) no se le ha despegado ni un solo momento, que ha estado con él toda la semana, al igual que un asistente”, comentó Gelena.

“En este hospital en el que se está quedando Luis Miguel, los doctores son de primera. Hay un trato muy especial. Son doctores muy capacitados para este tipo de problemas cardíacos que tiene Luis Miguel, supuesta y alegadamente. Pero sí, él está en observación y todo apunta a que podría salir la semana que viene”, agregó.

Según la periodista en espectáculos Jacqueline Martínez, más conocida como Chamonic, la novia de Luis Miguel, Paloma, lo habría acompañado a una conculca médica en la ciudad estadounidense.

De todos modos, el artista debió ser internado de inmediato por una afección en el corazón ante el resultado negativo de los estudios.

“Supuestamente… se dice que Luis Miguel desde el día lunes se encuentra hospitalizado tras sentirse mal, su novia lo habría llevado a revisión y según detectaron que tenía un problema cardiaco… y hasta el momento sigue hospitalizado en Nueva York”, publicó Chamonic en sus redes sociales.

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Luis Miguel ofreció su último concierto en México en el Estadio GNP Seguros como cierre de su gira en 2024. Tras ese evento, se ha mantenido alejado de redes sociales, con su última aparición pública registrada hace aproximadamente un mes en un restaurante de Salamanca junto a su novia Paloma.

Sus problemas médicos

Existen padecimientos médicos confirmados públicamente que han marcado la carrera de Luis Miguel y afectado directamente su actividad artística.

Uno de los más graves fue el desarrollo de tinnitus, conocido también como acúfenos, condición auditiva caracterizada por zumbidos persistentes sin fuente externa identificable.

La causa ocurrió durante un concierto en Lima, Perú, en 2005, cuando un fallo en el sistema de audio produjo un fuerte impacto acústico en uno de sus oídos. Esto ocasionó daños auditivos permanentes.

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La gravedad del caso para un cantante de su talla quedó reflejada en su serie biográfica, donde se mostró el proceso de adaptación y las terapias requeridas para que Luis Miguel pudiera continuar cantando pese al zumbido constante.

En 2015 se reportó otro episodio crítico para su carrera. Tras suspender varios conciertos programados en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, comenzaron las especulaciones sobre supuestos excesos o problemas personales.

Su médico confirmó entonces que el artista sufría rinofaringitis aguda, una inflamación intensa de las vías respiratorias superiores, especialmente en nariz y garganta, que impedía plenamente el uso profesional de su voz. Por indicación médica, el intérprete tuvo que guardar reposo absoluto y cancelar las fechas comprometidas.