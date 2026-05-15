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"Baby Yoda" conquistó la alfombra roja y se robó todas las miradas

Un animatrónico de Grogu sorprendió en el estreno de The Mandalorian & Grogu en Los Ángeles. La película llegará a los cines el 22 de mayo.

El esperado estreno de The Mandalorian & Grogu tuvo un protagonista inesperado en la alfombra roja de Los Ángeles: Grogu, el popular personaje conocido mundialmente como “Baby Yoda”, un muñeco animatrónico del universo Star Wars apareció ante las cámaras y rápidamente se convirtió en una de las imágenes más comentadas del evento.

Con su clásica túnica beige, sus grandes ojos y las características orejas puntiagudas, el personaje saludó al público con movimientos suaves y expresivos que despertaron sonrisas entre los asistentes y fanáticos de la saga. La presentación ocurrió este jueves durante la avant premiere de la nueva película, que llegará a los cines de todo el mundo el próximo 22 de mayo.

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Desde su primera aparición en la serie The Mandalorian, Grogu se transformó en uno de los personajes más populares de la franquicia creada por George Lucas. Su aspecto tierno y su vínculo con el protagonista de la historia lo llevaron rápidamente a convertirse en un fenómeno cultural y comercial.

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