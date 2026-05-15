"Baby Yoda" conquistó la alfombra roja y se robó todas las miradas

Un animatrónico de Grogu sorprendió en el estreno de The Mandalorian & Grogu en Los Ángeles. La película llegará a los cines el 22 de mayo.
El esperado estreno de The Mandalorian & Grogu tuvo un protagonista inesperado en la alfombra roja de Los Ángeles: Grogu, el popular personaje conocido mundialmente como “Baby Yoda”, un muñeco animatrónico del universo Star Wars apareció ante las cámaras y rápidamente se convirtió en una de las imágenes más comentadas del evento.
Con su clásica túnica beige, sus grandes ojos y las características orejas puntiagudas, el personaje saludó al público con movimientos suaves y expresivos que despertaron sonrisas entre los asistentes y fanáticos de la saga. La presentación ocurrió este jueves durante la avant premiere de la nueva película, que llegará a los cines de todo el mundo el próximo 22 de mayo.
Desde su primera aparición en la serie The Mandalorian, Grogu se transformó en uno de los personajes más populares de la franquicia creada por George Lucas. Su aspecto tierno y su vínculo con el protagonista de la historia lo llevaron rápidamente a convertirse en un fenómeno cultural y comercial.
Durante varios minutos, el personaje posó para fotógrafos y saludó a los presentes, generando una fuerte repercusión en redes sociales.
La nueva película continuará la historia iniciada en la exitosa serie y es una de las apuestas más importantes del universo Star Wars para este año.
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