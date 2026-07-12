Alejo García Pintos: un obsesivo del arte

Nacido y criado en La Plata -Pcia de Buenos Aires- hoy tiene la oportunidad de devolverle algo de lo que su ciudad le dio, como Director General del Teatro Municipal Coliseo Podestá.
Nacido y criado en La Plata, Alejo García Pintos inició su carrera por la puerta grande, con apenas 19 años encarnó a Pablo Díaz en el filme "La Noche de los Lápices" (1986), de Héctor Olivera. Ese protagónico dramático le valió nominaciones como mejor actor en el Festival de Moscú y como revelación en la Asociación de Cronistas Cinematográficos, y marcó el comienzo de una trayectoria versátil que ya supera las cuatro décadas.
En televisión, participó en ciclos muy populares como "Gasoleros" y "La Dueña", pero donde se lució fue con sus villanos inolvidables en las tiras juveniles de Cris Morena, donde interpretó a Bartolomé Bedoya Agüero en "Casi Ángeles" y a Pierre Demont en "Chiquititas Sin Fin", entre otros. En teatro, su camino incluye desde los inicios independientes hasta destacadas puestas comerciales.
Desde 2024, Alejo García Pintos ocupa un rol que describe como un “sueño cumplido”: es el director general del Teatro Municipal Coliseo Podestá, el emblemático espacio cultural de La Plata, cuna del teatro rioplatense. En ese cargo impulsa la restauración histórica del edificio -incluyendo fachada y techo-, promueve producciones propias como "Laberinto Podestá", apoya al teatro independiente local y busca posicionar al Coliseo como uno de los referentes del país.
Actualmente se luce en la obra "Una Navidad de mierda", junto a Verónica Llinás, Tomás Fonzi y Anita Gutiérrez, una de las comedias más exitosas de la cartelera porteña, que en su segunda temporada sigue llenando la sala del Teatro Premier (Av. Corrientes 1565, CABA).
Alejo García Pintos integra el cuarteto protagónico de la exitosa comedia "Una Navidad de Mierda", donde la típica reunión familiar navideña desata una serie de situaciones hilarantes y políticamente incorrectas que provocan carcajadas continuas entre el público.
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La trama de la obra lleva a Alejo García Pintos a reflexionar sobre los comportamientos y tensiones que suelen aflorar entre los integrantes de una familia durante las tradicionales fiestas. Además, el actor recuerda con cariño su Navidad inolvidable: una celebración en Estados Unidos rodeada de estrellas de Hollywood
Las anécdotas se encadenan una tras otra. Después de una Navidad rodeada de famosos, Alejo García Pintos llegó de la mano de su amiga Victoria Alonso -exdirectora de Marvel Studios- a la 95ª edición de los Premios Oscar donde, entre otras experiencias, asistió a una de las exclusivas fiestas. La historia detrás de Javier Bardem llevándose un tupper con sus empanadas caseras.
Alejo García Pintos aún recuerda con exactitud las sensaciones que experimentó tras su primer día de clase de teatro. Como tantos actores, su vida artística no estuvo exenta de altos y bajos y en los momentos más difíciles, tuvo que desempeñarse en diversos oficios para poder "parar la olla".
Ese paso por distintos trabajos para subsistir le brindó a Alejo García Pintos una valiosa enseñanza: apreciar las pequeñas cosas de la vida cotidiana y mantener una permanente gratitud de poder disfrutar del día a día.
Desde hace más de dos años, Alejo García Pintos ocupa el cargo de Director General del Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata, un desafío para el que se preparó con un posgrado en Gestión Cultural y Comunicación.
Durante su gestión como Director General del Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata, el actor Alejo García Pintos se ganó un particular apodo entre sus colaboradores por su insistencia y exigencia a la hora de impulsar las gestiones y lograr que las cosas se concreten.
Alejo García Pintos valora las pequeñas mejoras que se han logrado en los últimos tiempos, pero se desespera ante las situaciones injustas que aún deben resolverse para beneficio de la gente, especialmente la pesada burocracia que dificulta una gestión eficiente.
A pesar de tener que renunciar a muchas de las actividades que forman parte de la vida cotidiana del común de la gente, ¿qué es lo que sigue enamorando a Alejo García Pintos de la vocación de actuar?
Con la misma pasión que tenía en sus primeros pasos por el teatro independiente hasta su consagración en cine y televisión, Alejo García Pintos asumió la responsabilidad de preservar y revitalizar uno de los íconos culturales más importantes del país: el Teatro Municipal Coliseo Podestá. Por que su compromiso no es solo sobre las tablas, sino también, debajo de ellas.
Su obsesión por crear y hacer lo hacen enfrentar elefantes burocráticos que lo desafían día a día, y que le hicieron ganarse un apodo que lo pone feliz.
Porque Alejo García Pintos es un obsesivo ("hinchapelotas") del arte.
Instagram: Alejo García Pintos y Teatro Coliseo Podestá
Agradecimientos: Anteojos Soluna y IG Soluna