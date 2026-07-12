Alejo García Pintos: un obsesivo del arte

"Una Navidad de mierda"

Alejo García Pintos integra el cuarteto protagónico de la exitosa comedia "Una Navidad de Mierda", donde la típica reunión familiar navideña desata una serie de situaciones hilarantes y políticamente incorrectas que provocan carcajadas continuas entre el público.

imágenes capturadas con un motorola edge 70

Ni dulce Navidad, ni feliz Año Nuevo

La trama de la obra lleva a Alejo García Pintos a reflexionar sobre los comportamientos y tensiones que suelen aflorar entre los integrantes de una familia durante las tradicionales fiestas. Además, el actor recuerda con cariño su Navidad inolvidable: una celebración en Estados Unidos rodeada de estrellas de Hollywood

Una noche en los Oscars

Las anécdotas se encadenan una tras otra. Después de una Navidad rodeada de famosos, Alejo García Pintos llegó de la mano de su amiga Victoria Alonso -exdirectora de Marvel Studios- a la 95ª edición de los Premios Oscar donde, entre otras experiencias, asistió a una de las exclusivas fiestas. La historia detrás de Javier Bardem llevándose un tupper con sus empanadas caseras.

12 de marzo de 2023 en el Dolby Theatre, Alejo Garcia Pintos junto a su amiga Victoria Alonso -exdirectora de Marvel Studios- en la 95ª edición de los Premios Oscar

Una charla de locos

Alejo García Pintos aún recuerda con exactitud las sensaciones que experimentó tras su primer día de clase de teatro. Como tantos actores, su vida artística no estuvo exenta de altos y bajos y en los momentos más difíciles, tuvo que desempeñarse en diversos oficios para poder "parar la olla".

Las pequeñas cosas

Ese paso por distintos trabajos para subsistir le brindó a Alejo García Pintos una valiosa enseñanza: apreciar las pequeñas cosas de la vida cotidiana y mantener una permanente gratitud de poder disfrutar del día a día.

Alejo Garcia Pintos y su hija Juanita, en una publicidad de una gaseosa de 2003. -Susana Gimenez 2007-.

El Director General

Desde hace más de dos años, Alejo García Pintos ocupa el cargo de Director General del Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata, un desafío para el que se preparó con un posgrado en Gestión Cultural y Comunicación.

Alejo García Pintos como Bartolomé Bedoya Agüero en "Casi Ángeles" -el antagonista central- en las temporadas 2007/8

El "hinchapelotas"

Durante su gestión como Director General del Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata, el actor Alejo García Pintos se ganó un particular apodo entre sus colaboradores por su insistencia y exigencia a la hora de impulsar las gestiones y lograr que las cosas se concreten.

Alejo Garcia Pintos como Pierre Demont -Chiquititas , temporada 2006- comparte imágenes junto al personaje de vs Marcel Demont, su hijo.

Con la burocracia a otra parte

Alejo García Pintos valora las pequeñas mejoras que se han logrado en los últimos tiempos, pero se desespera ante las situaciones injustas que aún deben resolverse para beneficio de la gente, especialmente la pesada burocracia que dificulta una gestión eficiente.

Alejo Garcia Pintos en el Teatro Coliseo Podesta de La Plata

Amor por actuar

A pesar de tener que renunciar a muchas de las actividades que forman parte de la vida cotidiana del común de la gente, ¿qué es lo que sigue enamorando a Alejo García Pintos de la vocación de actuar?

Con la misma pasión que tenía en sus primeros pasos por el teatro independiente hasta su consagración en cine y televisión, Alejo García Pintos asumió la responsabilidad de preservar y revitalizar uno de los íconos culturales más importantes del país: el Teatro Municipal Coliseo Podestá. Por que su compromiso no es solo sobre las tablas, sino también, debajo de ellas.

Su obsesión por crear y hacer lo hacen enfrentar elefantes burocráticos que lo desafían día a día, y que le hicieron ganarse un apodo que lo pone feliz.

Porque Alejo García Pintos es un obsesivo ("hinchapelotas") del arte.

Instagram: Alejo García Pintos y Teatro Coliseo Podestá

Agradecimientos: Anteojos Soluna y IG Soluna