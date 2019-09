Así lo manifestó él mismo en el ciclo de entrevistas “Terapia de Noticias” (LN+), en donde manifestó: “Hago mis últimos cuatro shows en la Argentina, en mi vida”, dijo Casero, que hace algunos días también anunció su retiro de la red social Twitter por pedido de sus hijos.

“Tengo que dejar de subirme arriba de un escenario y dedicarme a lo que hago, que es cantar”, lanzó Casero en la entrevista, en la que contó que hace poco tiempo tuvo una recaída de salud, que motivó el ultimátum de su familia. “Me dijeron que no joda porque , si no, no iba a contar con ellos”, explicó en referencia al mensaje enviado el lunes en las redes sociales.

“Twitter es sumamente interesante. Yo mido quién está atento a lo que digo ahí. (…) Durante mucho tiempo no hubo nadie que le pudiera decir a la gente cual era la verdad y, en algunos casos, fue urgente”, contó, y reveló que está “transando” con su hija mayor retomar su actividad tuitera con resultados negativos, de momento.