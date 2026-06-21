Allanaron las casas de Jésica Cirio y Elías Piccirillo tras los videos contando dólares

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En las imágenes se observan fajos de billetes estadounidenses envueltos en bolsas transparentes y guardados en cajones y estantes. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el lugar correspondería al sector privado de la vivienda utilizado por Insaurralde durante la convivencia de la pareja.

La habitación filmada habría sido el dormitorio principal de la propiedad. Según la distribución del inmueble, detrás de la cabecera de la cama se encontraba el vestidor utilizado por Cirio, mientras que el espacio atribuido a Insaurralde estaba ubicado en un sector tipo pasillo con lugares de guardado a ambos lados. En uno de los extremos aparece un espejo en el que se vería reflejada la persona que realiza la grabación.

Peritajes

Ahora, las filmaciones serán incorporadas al expediente judicial y se realizarán peritajes para determinar la autenticidad del material, establecer la fecha de las grabaciones y estimar el monto aproximado del dinero que aparece en escena.

Ante la difusión de las imágenes, Cirio publicó un comunicado en sus redes sociales en el que negó irregularidades y sostuvo que se trata de “manipulaciones digitales”. La conductora defendió el origen de su patrimonio y aseguró que trabaja en la actividad privada desde los 18 años.

En su descargo, Cirio sostuvo que los videos fueron obtenidos de manera ilegal y aseguró que desde hace más de un año es víctima de intentos de extorsión.

"El acceso de terceros a mis archivos ha sido el producto de maniobras ilícitas. Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales", expresó.

La modelo explicó que esa situación fue denunciada oportunamente ante la Justicia y dio origen a una causa por presunta extorsión que tramita en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 58 de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, afirmó que sus ingresos fueron declarados ante los organismos fiscales correspondientes y señaló que nunca recibió observaciones, intimaciones ni reclamos por inconsistencias patrimoniales.

Por su parte, Piccirillo permanece bajo arresto domiciliario en Banfield en el marco de otra investigación judicial. En esa causa está acusado por una maniobra vinculada a operaciones financieras y por presuntamente haber plantado un arma y drogas a un empresario con quien mantenía una deuda.