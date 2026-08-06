El mal momento de Zulma Lobato: la encontraron desorientada y en situación de calle en Paraná

La mediática fue asistida cerca de un hospital de la provincia de Entre Ríos y trasladada voluntariamente a una residencia comunal, donde permanecerá bajo observación profesional.
Zulma Lobato reapareció en público y generó preocupación debido a su alarmante aspecto físico y estar "en situación de calle" en Paraná, Entre Ríos. Su estado hizo accionar rápidamente a las autoridades municipales, quienes le brindaron asistencia para quedar alojada temporalmente en una residencia comunal, recibir contención y ser evaluada.
El episodio ocurrió en las inmediaciones del hospital San Martín, donde la figura mediática de 67 años fue vista junto a otra mujer, ambas sentadas en un colchón y con un aspecto notablemente desalineado.
El secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos, contó que recibieron los primeros avisos durante la tarde del miércoles, cerca de las 18.00 A partir de esas comunicaciones, se puso en marcha el protocolo destinado a personas que permanecen en la calle. “Como siempre lo hacemos cuando hay una denuncia de una persona que está en situación de calle, tenemos un operativo diseñado para que sea atendida y se vea la situación en que se encuentra”, explicó.
Al arribar al sitio, los trabajadores municipales constataron que estaba acompañada. Ríos sostuvo que presentaba dificultades para ubicarse temporalmente y espacialmente. “Hablamos con ella y creo que todavía no está bien enfocada en tiempo y espacio", señaló y agregó: "No pudimos saber cuáles eran los motivos por los cuales se encontraba en la ciudad de Paraná, o cómo había llegado”.
Frente a ese panorama, las autoridades le ofrecieron alojamiento temporal en una de las residencias municipales. La propuesta fue aceptada por voluntad propia y permitió que pudiera pasar la noche bajo resguardo. “Le ofrecemos, como le hemos ofrecido a otra persona, la posibilidad de alojamiento temporal en una de las residencias municipales. Accedió voluntariamente”, confirmó Ríos.
Durante su primera noche en el centro de asistencia, su estado se mantuvo estable, aunque persistió la desorientación. “Se la veía bien, por lo menos estable, pero no enfocada en tiempo y espacio”, indicó el funcionario. A partir de ahora, un Equipo interdisciplinario de la Subsecretaría entrevistará a la mediática para conocer su situación personal y determinar cuáles son los pasos a seguir.
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