El mal momento de Zulma Lobato: la encontraron desorientada y en situación de calle en Paraná

Frente a ese panorama, las autoridades le ofrecieron alojamiento temporal en una de las residencias municipales. La propuesta fue aceptada por voluntad propia y permitió que pudiera pasar la noche bajo resguardo. “Le ofrecemos, como le hemos ofrecido a otra persona, la posibilidad de alojamiento temporal en una de las residencias municipales. Accedió voluntariamente”, confirmó Ríos.

Durante su primera noche en el centro de asistencia, su estado se mantuvo estable, aunque persistió la desorientación. “Se la veía bien, por lo menos estable, pero no enfocada en tiempo y espacio”, indicó el funcionario. A partir de ahora, un Equipo interdisciplinario de la Subsecretaría entrevistará a la mediática para conocer su situación personal y determinar cuáles son los pasos a seguir.