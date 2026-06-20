Difunden videos inéditos en la causa contra Jesica Cirio

La difusión de siete videos en los que Jesica Cirio aparece junto a grandes sumas de dinero en efectivo volvió a poner bajo la lupa la investigación.
La difusión de siete videos inéditos en los que Jésica CIrio aparece manipulando grandes sumas de dólares dentro de una propiedad vinculada a la expareja podría aportar nuevos elementos al expediente por presunto lavado de dinero.
Según publicó el diario La Nación, las imágenes habrían sido tomadas durante 2023 en una vivienda en el barrio privado Fincas de San Vicente. En los registros se observa a Cirio dentro de un vestidor rodeada de fajos de dólares distribuidos en cajones y estanterías.
La existencia de los videos ya había sido mencionada anteriormente en medios de comunicación y había generado movimientos dentro del expediente. El fiscal Sergio Mola había solicitado la declaración de un periodista que aseguró haber visto las imágenes, mientras que el juez federal Luis Armella había pedido información a la señal TN sobre la posible existencia de una copia del material.
Con la aparición pública de los registros, la Justicia deberá determinar su autenticidad, el origen de las imágenes y si pueden incorporarse formalmente como prueba dentro de la investigación.
El expediente analiza desde hace casi tres años los movimientos patrimoniales de Cirio y otros involucrados. Entre las medidas tomadas figuran allanamientos, pedidos de información bancaria y peritajes destinados a establecer si los bienes y operaciones financieras de los investigados guardan relación con sus ingresos declarados.
Uno de los puntos bajo análisis son transferencias de dinero al exterior realizadas por Cirio por montos cercanos a los 500.000 dólares, además de otras operaciones que los investigadores buscan determinar si pudieron haber sido utilizadas para justificar fondos de origen no declarado.
Desde el entorno de la conductora rechazaron cualquier interpretación incriminatoria sobre el material. Su abogado, Claudio Caffarello, sostuvo que Cirio viene denunciando desde hace más de un año supuestos intentos de extorsión vinculados con esos videos y recordó que existe una causa judicial abierta por ese motivo.
La defensa también planteó que, en caso de confirmarse la existencia de las imágenes, el dinero podría corresponder a fondos propios de Cirio, vinculados a su actividad privada y respaldados por declaraciones impositivas. Además, señalaron que dentro del expediente ya consta que la conductora entregó dólares a Insaurralde durante la relación.
Al momento de las imágenes en 2023, la modelo se encontraba en pareja con el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien también es investigado en la causa.
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