Difunden videos inéditos en la causa contra Jesica Cirio

El expediente analiza desde hace casi tres años los movimientos patrimoniales de Cirio y otros involucrados. Entre las medidas tomadas figuran allanamientos, pedidos de información bancaria y peritajes destinados a establecer si los bienes y operaciones financieras de los investigados guardan relación con sus ingresos declarados.

Transferencias al exterior

Uno de los puntos bajo análisis son transferencias de dinero al exterior realizadas por Cirio por montos cercanos a los 500.000 dólares, además de otras operaciones que los investigadores buscan determinar si pudieron haber sido utilizadas para justificar fondos de origen no declarado.

Desde el entorno de la conductora rechazaron cualquier interpretación incriminatoria sobre el material. Su abogado, Claudio Caffarello, sostuvo que Cirio viene denunciando desde hace más de un año supuestos intentos de extorsión vinculados con esos videos y recordó que existe una causa judicial abierta por ese motivo.

La defensa también planteó que, en caso de confirmarse la existencia de las imágenes, el dinero podría corresponder a fondos propios de Cirio, vinculados a su actividad privada y respaldados por declaraciones impositivas. Además, señalaron que dentro del expediente ya consta que la conductora entregó dólares a Insaurralde durante la relación.

Al momento de las imágenes en 2023, la modelo se encontraba en pareja con el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien también es investigado en la causa.