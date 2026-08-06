Se estrena "Fito Páez: el mundo cabe en una canción"

Con material de archivo inédito, registros en vivo y conversaciones íntimas, "Fito Páez: el mundo cabe en una canción" ofrece una mirada cercana y sin filtros sobre uno de los artistas más importantes de la música en español. La dirección es de Matías Gueilburt -amigo personal de Fito y realizador de "El vendedor de ilusiones: El caso Generación Zoe", "Los ladrones: el robo del siglo" y "Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada-", cuyo vínculo con el músico hace posible el nivel de acceso e intimidad que recorre toda la película.