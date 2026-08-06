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Se estrena "Fito Páez: el mundo cabe en una canción"

La película documental es un retrato íntimo y sin filtros de uno de los artistas argentinos más importantes de la música en español.

Netflix presentó el tráiler oficial y el arte principal de "Fito Páez: el mundo cabe en una canción", la película documental - de la sección "hecha en Argentina"- que se estrena globalmente el 3 de septiembre de 2026. A través de un relato íntimo y en primera persona, el film muestra al artista revisitando los momentos más significativos de su vida y su carrera - con una honestidad y una cercanía que ninguna producción había logrado antes.

La película tiene su punto de partida en un accidente que no sólo obligó a Fito Páez a interrumpir parte de su gira en 2024, sino que lo enfrentó al límite del dolor físico y emocional. Desde ese momento de pausa forzada, el músico vuelve sobre los vínculos más significativos de su vida, sus éxitos, sus caídas y una reinvención que lleva más de cuatro décadas -y elige-, desde un lugar más vulnerable y reflexivo, abrirse como nunca antes lo había hecho.

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Con material de archivo inédito, registros en vivo y conversaciones íntimas, "Fito Páez: el mundo cabe en una canción" ofrece una mirada cercana y sin filtros sobre uno de los artistas más importantes de la música en español. La dirección es de Matías Gueilburt -amigo personal de Fito y realizador de "El vendedor de ilusiones: El caso Generación Zoe", "Los ladrones: el robo del siglo" y "Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada-", cuyo vínculo con el músico hace posible el nivel de acceso e intimidad que recorre toda la película.

Este estreno amplía la línea de documentales musicales argentinos de Netflix, junto a los recientemente lanzados como "Rockstar: DUKI desde el fin del mundo" y "LALI: La que le gana al tiempo", y previo al próximo estreno sobre Gustavo Cerati.

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