Países Bajos: el romántico mensaje del futuro primer ministro a su novio argentino

Mientras los medios celebraban el triunfo del partido D66 en las elecciones neerlandesas, el futuro Jefe de Estado le dedicó un posteo en redes a su pareja, jugador de Los Leones.
El resultado de las elecciones parlamentarias en Países Bajos dejó a Demócratas 66 (D66) como la fuerza más votada, y a su líder como principal candidato a ocupar el cargo de primer ministro. En medio de los festejos, las cámaras captaron abrazos, lágrimas y aplausos, pero también una escena distinta: un posteo en redes que hablaba más de sentimientos que de política.
“Querido Nico, gracias por tu apoyo incondicional. No puedo hacerlo sin vos”, escribió el dirigente en Instagram, junto a dos fotos donde aparece abrazado a su pareja, un jugador argentino de hockey sobre césped. En una, se los ve sonrientes en el búnker de campaña; en la otra, él lo observa con orgullo. La respuesta no tardó en llegar: “ Te amo”, escribió el deportista. “Casémonos”, contestó el político, en una de las imágenes más comentadas del día.
El jugador argentino, figura del seleccionado Los Leones y medallista dorado en los Panamericanos de Lima 2019 y Santiago 2023, vive en La Haya desde hace varios años. Juega en el HC Klein Zwitserland, y fue en esa ciudad donde conoció a su actual pareja, a quien definió como “un amor moderno”: se conocieron por redes sociales, después de cruzarse varias veces en el supermercado.
Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, su historia se hizo pública y rápidamente se volvió viral. En una entrevista, el jugador contó que quiso visibilizar a los deportistas del colectivo LGBT+: “Está bueno mostrar que también somos parte del equipo. No hay que esconderse”.
El líder de D66, de 38 años, fue Ministro de Clima y Energía en el gabinete de Mark Rutte y ahora se perfila como el próximo primer ministro neerlandés, según confirmaron medios como De Telegraaf. Pero más allá de su rol político, su mensaje dejó una imagen distinta: la de un hombre agradecido, acompañado y orgulloso de compartir su triunfo con quien ama.
