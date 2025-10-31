Países Bajos: el romántico mensaje del futuro primer ministro a su novio argentino

“Querido Nico, gracias por tu apoyo incondicional. No puedo hacerlo sin vos”, escribió el dirigente en Instagram, junto a dos fotos donde aparece abrazado a su pareja, un jugador argentino de hockey sobre césped. En una, se los ve sonrientes en el búnker de campaña; en la otra, él lo observa con orgullo. La respuesta no tardó en llegar: “ Te amo”, escribió el deportista. “Casémonos”, contestó el político, en una de las imágenes más comentadas del día.

Una historia que nació lejos de casa

El jugador argentino, figura del seleccionado Los Leones y medallista dorado en los Panamericanos de Lima 2019 y Santiago 2023, vive en La Haya desde hace varios años. Juega en el HC Klein Zwitserland, y fue en esa ciudad donde conoció a su actual pareja, a quien definió como “un amor moderno”: se conocieron por redes sociales, después de cruzarse varias veces en el supermercado.

Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, su historia se hizo pública y rápidamente se volvió viral. En una entrevista, el jugador contó que quiso visibilizar a los deportistas del colectivo LGBT+: “Está bueno mostrar que también somos parte del equipo. No hay que esconderse”.

El jugador argentino Nicolás Keenan y el político neerlandés Rob Jetten celebraron juntos el triunfo electoral que podría llevarlo al cargo de primer

El líder de D66, de 38 años, fue Ministro de Clima y Energía en el gabinete de Mark Rutte y ahora se perfila como el próximo primer ministro neerlandés, según confirmaron medios como De Telegraaf. Pero más allá de su rol político, su mensaje dejó una imagen distinta: la de un hombre agradecido, acompañado y orgulloso de compartir su triunfo con quien ama.