La autora de Harry Potter criticó la elección de personas trans como "Mujeres del Año"

Según Rowling, esta portada transmite un mensaje equivocado para las jóvenes. “Crecí en una época en la que las revistas femeninas convencionales les decían a las chicas que tenían que ser más delgadas y más guapas”, expresó. “Ahora las revistas femeninas ‘mainstream’ les dicen a las chicas que los hombres son mejores mujeres que ellas”, añadió.

La portada del magazine, titulada “The Dolls”(“Las muñecas”), presenta a nueve mujeres trans, modelos, activistas y escritoras, como “ nueve de las voces más innovadoras de la comunidad” en un momento de “creciente amenaza a los derechos de las personas trans” en el Reino Unido.

Los cuestionamientos

Rowling considera que al presentar a mujeres trans como “Mujeres del Año”, la revista cambia el sentido original de sus reconocimientos y, según ella, disminuye el espacio para el reconocimiento de las mujeres cisgénero, aquellas cuya identidad de género coincide con el sexo que se le asignó al nacer. En sus palabras, la portada implica que “los hombres” pueden ser “mejores mujeres” que las mujeres.

La revista, en tanto, sostuvo que el homenaje busca visibilizar “las voces trans” y el trabajo de personas que en distintos ámbitos, moda, música, activismo, “trabajan incansablemente para empoderar, visibilizar y celebrar” a la comunidad trans.

Este no es el primer choque público de Rowling con el tema de la identidad de género. A lo largo de los últimos años se ha pronunciado varias veces en contra de leyes o definiciones que incluyen a las personas trans como “mujeres”. Por ejemplo, en abril de 2025 celebró una decisión del Supreme Court of the United Kingdom que excluía a las mujeres trans de la definición legal de “mujer”.

La discusión es relevante porque toca dos aspectos sensibles: por un lado, la representación en medios de comunicación y en premios que tradicionalmente se dedican a “mujeres”; por otro, los derechos y el reconocimiento social de las personas transgénero.

La reacción de Rowling evidencia la división que persiste entre quienes defienden la ampliación de estos espacios y quienes consideran que ello puede afectar las reivindicaciones históricas del colectivo de mujeres cisgénero.