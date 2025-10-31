Alejandra Maglietti presentó a su bebé y habló de sus miedos más profundos

"No me imaginé que me iba a animar, como que iba a pasar por esto... Capaz pensé que no y ahora que llegó me doy cuenta de lo lindo que es y de cómo me cambió la vida para bien y lo feliz que soy con Manu. Me recontra cuesta dejarlo, lo extraño un montón. Salgo un rato y lo único que quiero es volver para abrazarlo, lo quiero tener todo el tiempo”, confió Alejandra, al mostrar en tevé a su hermoso y pequeño querubín.

“Nos estamos reacomodando. Él (su pareja) está enloquecido con el bebé, más allá de que no tenemos tiempo para estar juntos solos, disfrutamos un montón con él, cuando estamos los tres juntos estamos felices. Estoy pasando el mejor momento de mi vida", definió Maglietti, en diálogo con Puro Show, por El 13.

"Cuando yo estoy trabajando, Manu queda con una señora. Mi mamá está en Formosa, mi suegra trabaja. Vienen, nos dan una mano, pero para todos los días necesitaba una ayuda extra porque sola era imposible. Mi hermana también labura, es casi imposible. No tengo quién me ayude, estuve mucho tiempo sola con el bebé", compartió la panelista de Bendita Tevé.

LOS MIEDOS DE MAGLIETTI

“Estuve muy cuidadosa con todo, medio obse (sic). Terror, es algo que estoy trabajando porque me cuesta mucho soltar, siempre fui un poco obsesiva, pero me aparecieron miedos que desconocía. Desde el momento que nació me empecé a asustar con casi todo, hasta que me fui dando cuenta, al punto de quedarme sola en casa y decir ‘¿que hago?’, porque no tenía ni idea, ahora estoy más canchera”, reconoció, Alejandra.

“Me pasé 10 días despierta, sin dormir, pendiente porque no podía dormir a la noche, me quedaba mirándolo. Te digo la verdad, tuve muchos días para relajarme y poder dormir, lo ponía en la cunita y tenía miedo de que le pasara algo, la pase… fueron 10 días", recordó, Maglietti.