Andrea Ghidone recordó cuando tuvo que abotar, a los 23 años

Sobre el aborto, manifestó: “Estoy a favor de la legalización. He tenido que pasar por esa situación. Y lo cuento porque mi hija lo sabe, no tengo nada para esconder. Le explique que era porque tenía mucho miedo. Tenía 23 años. No tenía una pareja estable. Yo estudiaba, dependía absolutamente de mis papás, vivía con ellos. Se lo tuve que contar porque me parece que es honesto contar toda la verdad, todo lo que se puede contar. En ese momento me acompañó la pareja que estaba conmigo. Un lugar inhóspito, desolado, horrible, espantoso, lo peor que he conocido en mi vida. Terrible. Es muy fuerte pero los lugares donde hoy se realizan los abortos clandestinos no pueden estar, no pueden existir”.

Además agregó: “Pagué 500 dólares. Todo, todo me acuerdo. A partir de ahí mi método anticonceptivo cambió. Porque lo padecí, lo sufrí y yo no sabía qué hacer. Fue muy difícil porque después que ves a tu hijo decís: ‘¿Y esta persona cómo habría sido?’. Ahí es como que tomás un poco de conciencia. Con lo cual dije: ‘Esto no me puede volver a pasar’. Hoy me arrepiento. Claro, ¿cómo no me voy a arrepentir? Pero en ese momento hice lo que pude”.

Por otra parte, sobre la prostitución manifestó: “Las primeras que bailaron tango fueron prostitutas. La primera profesión que hizo que la mujer no dependiera del hombre para ganar plata. Cada uno debe elegir qué hacer con su cuerpo. Yo bailar, tango; vos periodismo; y si otra persona tiene deseo y satisfacción, mientras sea de mutuo consentimiento y no sea porque la trajeron de otro país... Todos somos adultos grandes. En la vida hay cosas mucho peores que la prostitución, y sin embargo no las juzgamos de igual manera”.

Consultada sobre si le han ofrecido plata por sexo, reveló: “Por supuesto. Cuando llegué a este país me parecía muy horrible que alguien me venga a decir eso. Me pasaron situaciones muy incómodas que no he sabido cómo manejar. Ya en este momento de mi vida, me río. Soy libre de elegir si estoy o no estoy. Antes me causaba mucha bronca, mucha frustración, mucho enojo que un hombre me viniera a ofrecer plata por tener sexo; hoy, me sube la autoestima.i