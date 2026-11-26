Los jurados de Masterchef Celebrity mandaron a un grupo de los participantes a la noche de beneficios y al otro a la noche de última chance.
El miércoles 25 de noviembre, en la primera noche de la novena semana de MasterChef Celebrity, los jurados Damián Betular, Maru Botana y Dolli Irigoyen determinaron que el duelo de equipos se definió “por detalles milimétricos”.
El menú de tres platos que debían realizar los grupos encabezados por Hernán Coronel de “Mala Fama” por un lado y Marta Fort por el otro, hizo que los chefs pusieran al plato principal como el mayor responsable a la hora de inclinar la balanza a la hora de decidir quiénes subían al balcón para pelear por los beneficios y quiénes pasaban a la noche de última chance.
“En la entrada, y más allá de que ninguno le pegó a la vajilla ni a la presentación, nos gustó bastante todo. En el postre, de una mousse nos gustó el sabor pero no la textura y de la otra fue al revés. En el principal, las dos costillas de cordero con un buen punto, podrían haber sido más caramelizadas, ricos purés y salsas raras. En esos milímetros están los que van a la noche de beneficios y los que tienen delantales grises” explicó Damián Betular.
“El equipo que gana este desafío y va a la noche de beneficios es el de color rojo” anunció el jurado pastelero, decretando como ganadores al equipo de Hernán Coronel de Mala Fama integrado por Rocío Robles, Mike Amigorena y Julieta Poggio. Todos festejaron con saltos y gritos, y Lizy Tagliani se sumó a pesar de ser del equipo rival con el objetivo de salvarse ella también, aunque sin éxito.
Tanto Lizy como Marta Fort, Sebastián Presta y Pablo Giralt tendrán que cocinar en la noche de última chance para salvarse de la Gala de Eliminación de la novena semana de competencia en Masterchef Celebrity.
comentar