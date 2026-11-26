“En la entrada, y más allá de que ninguno le pegó a la vajilla ni a la presentación, nos gustó bastante todo. En el postre, de una mousse nos gustó el sabor pero no la textura y de la otra fue al revés. En el principal, las dos costillas de cordero con un buen punto, podrían haber sido más caramelizadas, ricos purés y salsas raras. En esos milímetros están los que van a la noche de beneficios y los que tienen delantales grises” explicó Damián Betular.