La elección combina actualidad del espectáculo, deportes, polémicas y un actor en la misma mesa, para que el punto de encuentro cruce historias que normalmente no se juntan.

La ganadora del Gran Hermano

Sol Abraham llega al programa en un momento único de su carrera: grabó su participación apenas salió de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, donde se consagró como triunfadora. Su paso por el reality la puso en el centro de la escena y la cita con Andy Kusnetzoff será una de sus primeras exposiciones de esta escala después del programa.