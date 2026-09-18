Con Andy Kusnetzoff, el formato de Telefe de entrevistas y debate que logró consolidarse como un referente absoluto de la televisión argentina.
Este sábado a las 21.30 irrumpe en pantalla Telefe PH Podemos Hablar con Andy Kusnetzoff, el formato de entrevistas y debate que logró consolidarse como un referente del programa de entrevistas múltiples absoluto de la televisión argentina.
Con una propuesta renovada, pero manteniendo la esencia que lo convirtió en un clásico, el programa volverá a ser el punto de encuentro de destacadas figuras del ámbito deportivo, cultural y artístico.
El exfutbolista Mauro Zárate, la ganadora de Gran Hermano Sol Abraham, la influencer Nati Jota, la panelista Eliana Guercio y el actor Alejandro Awada se sentarán en la mesa de Andy Kusnetzoff.
El ciclo que conduce Kusnetzoff se emite por Telefe y, como ocurre en cada emisión, la mezcla de perfiles promete conversación por donde se la mire.
La elección combina actualidad del espectáculo, deportes, polémicas y un actor en la misma mesa, para que el punto de encuentro cruce historias que normalmente no se juntan.
Sol Abraham llega al programa en un momento único de su carrera: grabó su participación apenas salió de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, donde se consagró como triunfadora. Su paso por el reality la puso en el centro de la escena y la cita con Andy Kusnetzoff será una de sus primeras exposiciones de esta escala después del programa.
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