LA POSTURA DE ÁNGEL ANTE LOS INMINENTES CAMBIOS

"Las únicas personas que me van a acompañar donde vaya el año que viene son La Barby y Pepe Ochoa. Los demás, hagan su vida. Están todos liberados”, sostuvo, de Brito, a sabiendas que tendrá que reorganizar su equipo de trabajo, de cara al próximo año que se acerca cada vez más.

Lo que resta definir es si De Brito se queda en América, como lo estuvo en sus últimos años o, efectivamente, se va a El 9, como todo indicaría. Lo que si, el periodista dejó en claro que lo que más "pesa" a la hora de su negociación es “plata y condiciones para hacer el programa. No para mí, sino para producir el programa”.