Se empieza a armar la gran competencia que habrá entre América y Canal 9 el próximo año. Y el conductor confirmó los nombres de quienes lo acompañarán.
De los fines de años más moviditos en la tevé abierta, se empieza a definir el futuro de quienes acompañan a Ángel de Brito en LAM, ahora en las noches de América. Y, en medio de las negociaciones porque el canal palermitano quiere retener a sus panelistas, Pilar Smith, Karina Iavícoli y Laura Utfal, el periodista confirmó quienes seguirán a su lado.
"Bondi (el canal de streamig donde tiene su programa a diario) sigue. Va a salir desde, no sé si puedo contarlo... No es que la decisión de vender la productora me la enteré en el viaje (en sus últimas vacaciones, en Europa, semanas atrás), como si se enteró la mayoría de la gente que trabaja en Mandarina", aclaró, Ángel, sobre la noticia de la venta de la productora de contenidos de Mariano Chihade, el marido de Mariana Fabbiani, a El 9.
"Acá hubo reuniones, hubo mail, comunicando la venta de la empresa. Canal 9 es el propietario ahora. Y la productora seguirá funcionando con sus programas, en esa pantalla. La idea es llevar DDM (el programa de Fabbiani), SQP (actualmente conducido por Yanina Latorre), LAM ( quien lo comando Ángel) y un cuarto programa", explicó, Brito, al aire.
"América quiere retener a todos. Beto Casella, también producido por Mandarina, se queda en el horario de las veintidos en América (Casella está contratado por el canal). Si LAM va a Canal 9, quizá Casella con su BTV, compita con Bendita. Todavía yo no firmé nada. tengo las dos ofertas. De América para quedarme y de El 9, para irme. Obviamente, hace mucho tiempo que trabajo en Mandarina y tiene prioridad porque trabajo muy bien acá", anticipó, el conductor.
"Las únicas personas que me van a acompañar donde vaya el año que viene son La Barby y Pepe Ochoa. Los demás, hagan su vida. Están todos liberados”, sostuvo, de Brito, a sabiendas que tendrá que reorganizar su equipo de trabajo, de cara al próximo año que se acerca cada vez más.
Lo que resta definir es si De Brito se queda en América, como lo estuvo en sus últimos años o, efectivamente, se va a El 9, como todo indicaría. Lo que si, el periodista dejó en claro que lo que más "pesa" a la hora de su negociación es “plata y condiciones para hacer el programa. No para mí, sino para producir el programa”.
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