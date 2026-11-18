Mariano Chiahade, dueño de Mandarina, una de las productoras de contenidos más importantes de la tevé, deberán quitarle un nódulo cerebral.
Mariano Chihade, dueño de la conocida productora de contenidos Mandarina y marido de Mariana Fabbiani, fue internado de forma abrupta. El esposa de la conductora de DDM está en la Clínica Fleni, del barrio porteño de Belgrano, y su cuadro de salud genera alarma. Le detectaron una imagen compatible con un nódulo y deberá ser intervenido quirúrgicamente.
En las últimas horas, Mariana ingresó con su marido al sanatorio para realizarle una serie de estudios, entre ellos una resonancia magnética. Y fue justamente ese examen de imágenes la que terminó que lo visto en estudios previos, era el diagnóstico correcto. Ahora, le están realizando una serie de estudios complementarios, a fin de que pueda ingresar al quirófano, con celeridad.
Desde la productora que Mariano fundó en el 2005 y que en la actualidad tiene a cargo LAM, el programa de Ángel de Brito, SQP, el de Yanina Latorre, BTV, con Beto Casella y el de Fabbiani, emitieron un comunicado que compartieron por las redes sociales, ante el impacto que generó la noticia, en el medio.
“En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade ingresó a Fleni, sede Belgrano, para la realización de estudios programados, en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro", informa oficialmente, la productora de la que el esposo de Mariana, es su dueño.
“Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes”, destacaron, sobre un parte oficial emitido por el Sanatorio Fleni, uno de los más prestigiosos de la ciudad.
Además, en el escrito compartido virtualmente, agregaron que Chihade se encuentra clínicamente estable y acompañado por su círculo más cercano, por su familia. Se espera que, con el correr del día, haya más novedades.
comentar