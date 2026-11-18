El parte médico de Chihade que emitió el Sanatorio Fleni.

¿CÓMO ESTÁ MARIANO CHIAHADE?

“Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes”, destacaron, sobre un parte oficial emitido por el Sanatorio Fleni, uno de los más prestigiosos de la ciudad.

Además, en el escrito compartido virtualmente, agregaron que Chihade se encuentra clínicamente estable y acompañado por su círculo más cercano, por su familia. Se espera que, con el correr del día, haya más novedades.