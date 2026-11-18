Con su nueva gira mundial recorrerá más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África. Con una propuesta visual renovada y una puesta en escena especialmente diseñada para esta nueva etapa, Maluma presentará las canciones de su álbum “Loco X Volver”, junto a los grandes éxitos de su carrera.
Maluma regresará a la Argentina -después de cinco años- en el marco de “Loco X Volver World Tour”, su nueva gira mundial que recorrerá más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África durante el 2027.
El intérprete colombiano, estrella global de la música latina, lo anunció con una presentación sorpresa en formato pop-up en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y el estreno del video oficial del tour.
La cita fue en la terminal de una importante aerolínea internacional que transformó parte de su centro de conexiones en Miami para sorprender a viajeros y fans. Mientras los pasajeros esperaban abordar sus vuelos hacia Colombia, Maluma apareció junto a sus músicos para un set inesperado en el que interpretó “Según Quién”, “Felices Los 4”, “Hawái” y “Loco X Volver”. Como telón de fondo se veían los vuelos hacia las cinco ciudades colombianas que la aerolínea conecta desde Miami, entre ellas Medellín, la ciudad natal del artista.
El escenario elegido no es casual porque su más reciente álbum, "Loco X Volver", explora la idea de regresar a las raíces y reconectar con las personas y los lugares que nos forman. Según Maluma, pocos sitios cuentan esa historia mejor que una terminal donde comienzan tantos viajes de regreso a casa, con la familia, la cultura y los lugares que más importan.
El anuncio cerró una campaña que durante dos semanas dejó pistas de la gira en Madrid, Bogotá, Buenos Aires, Nueva York y Ciudad de México. Carritos ambulantes inspirados en los puestos tradicionales colombianos recorrieron esas ciudades, acompañados de intervenciones urbanas y acciones con creadores de contenido que celebraron las distintas etapas de su carrera.
“Loco X Volver World Tour” comenzará el 5 de febrero de 2027 en Bogotá, Colombia, e incluirá ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México, Santiago, Lima, Miami, Los Ángeles, Toronto, Madrid, París, Berlín y Rabat, entre otras.
Con un nuevo concepto escénico y una propuesta visual especialmente desarrollada para este tour, Maluma prepara un espectáculo que transformará la manera de presentar su música en vivo y de conectar con el público.
El tour toma su nombre de "Loco X Volver", el álbum que el cantante colombiano presentó en mayo de 2026 y que marca una nueva etapa artística. El show llevará al escenario las nuevas canciones junto a los grandes éxitos de su carrera.
Maluma convierte cada escenario que pisa en territorio propio. Desde que salió de Medellín con un puñado de canciones y una ambición inmensa, la estrella global de la música latina ha hecho de cada gira un capítulo de récords.
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