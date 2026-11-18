El anuncio cerró una campaña que durante dos semanas dejó pistas de la gira en Madrid, Bogotá, Buenos Aires, Nueva York y Ciudad de México. Carritos ambulantes inspirados en los puestos tradicionales colombianos recorrieron esas ciudades, acompañados de intervenciones urbanas y acciones con creadores de contenido que celebraron las distintas etapas de su carrera.

“Loco X Volver World Tour” comenzará el 5 de febrero de 2027 en Bogotá, Colombia, e incluirá ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México, Santiago, Lima, Miami, Los Ángeles, Toronto, Madrid, París, Berlín y Rabat, entre otras.

Con un nuevo concepto escénico y una propuesta visual especialmente desarrollada para este tour, Maluma prepara un espectáculo que transformará la manera de presentar su música en vivo y de conectar con el público.

El tour toma su nombre de "Loco X Volver", el álbum que el cantante colombiano presentó en mayo de 2026 y que marca una nueva etapa artística. El show llevará al escenario las nuevas canciones junto a los grandes éxitos de su carrera.

Maluma convierte cada escenario que pisa en territorio propio. Desde que salió de Medellín con un puñado de canciones y una ambición inmensa, la estrella global de la música latina ha hecho de cada gira un capítulo de récords.