Zendaya

Otras menciones recurrentes incluyen a Suki Waterhouse (la actual prometida de Robert Pattinson), Simone Ashley, Kristen Stewart (por el reencuentro de la saga "Crepúsculo") y latinas como Eiza González e Inde Navarrette.

Suki Waterhouse y Robert Pattinson

Por otra parte, Variety destaca especialmente a Adria Arjona, la actriz puertorriqueña-guatemalteca, hija del cantante Ricardo Arjona. En 2026 consolidó su perfil de femme fatale como francotiradora militar en "Onslaught", Máxima en el universo DC de James Gunn (Superman: el hombre del Mañana) y agente del FBI en el remake de "El caso Thomas Crown" (de Amazon MGM).

Adria Arjona como francotiradora militar en "Onslaught".

Qué busca el nuevo Bond

Denis Villeneuve tiene historial de roles femeninos fuertes en sus films ("Arrival", "Sicario", "Dune"). Se espera que la nueva era abandone el clásico estereotipo de “chica en bikini” y busque mujeres inteligentes, peligrosas y a la altura de 007: aliadas, antagonistas o algo intermedio, al estilo de Vesper Lynd (Eva Green) o Madeleine Swann (Léa Seydoux).