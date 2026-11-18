Con el actor británico Robert Pattinson confirmado como el nuevo 007, Hollywood ya especula con los nombres de las posibles chicas Bond.
El pasado lunes 16 de noviembre de 2026, Amazon MGM Studios oficializó que Robert Pattinson será el próximo James Bond, el sucesor de Daniel Craig como el agente secreto al servicio de Su Majestad. El rodaje se espera para 2027 y será será dirigido por Denis Villeneuve ("Duna", "Blade Runner 2049 y "Arrival), un fanático declarado de la saga desde pequeño y el guion lo escribió Steven Knight ("Peaky Blinders"). Con el esmoquin ya adjudicado, ahora la atención se volcó a definir quien será la actriz en transformarse en la primera "chica Bond" de esta nueva era.
La revista Variety -especializada en espectaculos- publicó una lista de las 19 candidatas ideales, entre las más destacadas figuran Adria Arjona, Emily Blunt, Florence Pugh, Zendaya, Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Sydney Sweeney, Lupita Nyong’o, Anna Sawai, Margaret Qualley y Hunter Schafer.
Según los mercados de predicción y casas de apuestas británicas, el ranking actual es el siguiente:
Zendaya (alrededor de 8/1): ya trabajó con el director Villeneuve en "Dune" y con Pattinson en otros proyectos.
Otras menciones recurrentes incluyen a Suki Waterhouse (la actual prometida de Robert Pattinson), Simone Ashley, Kristen Stewart (por el reencuentro de la saga "Crepúsculo") y latinas como Eiza González e Inde Navarrette.
Por otra parte, Variety destaca especialmente a Adria Arjona, la actriz puertorriqueña-guatemalteca, hija del cantante Ricardo Arjona. En 2026 consolidó su perfil de femme fatale como francotiradora militar en "Onslaught", Máxima en el universo DC de James Gunn (Superman: el hombre del Mañana) y agente del FBI en el remake de "El caso Thomas Crown" (de Amazon MGM).
Denis Villeneuve tiene historial de roles femeninos fuertes en sus films ("Arrival", "Sicario", "Dune"). Se espera que la nueva era abandone el clásico estereotipo de “chica en bikini” y busque mujeres inteligentes, peligrosas y a la altura de 007: aliadas, antagonistas o algo intermedio, al estilo de Vesper Lynd (Eva Green) o Madeleine Swann (Léa Seydoux).
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