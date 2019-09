“¿Vos te pensás que ese pibe está con vos porque quiere, o el otro? ¿De verdad lo pensás? Yo no puedo creer que me digas eso. Me cagaste todas las parejas que pudiste. No estudiaste, no hiciste un carajo. Vas a esa provincia de mierda (por Córdoba, de donde son sus dos últimos novios y la ex novia de Rial Mariana “Loly” Antoniale) con esa gente de mierda, todos ladrones, delincuentes, negros”, se escuchaba gritar a Rial en un audio de WhatsApp, en referencia a Facundo Ambrosioni, que por ese momento tenía a su padre complicado legalmente a raíz de una acusación por “asociación ilícita”, entre otras cosas.

Pero este martes, Yanina Latorre se quebró al aire a raíz de la emisión de una entrevista que le hizo Pampita a su marido, y afirmó que muchos periodistas "se portaron mal” con ella por la situación.

Ese fue el momento que el conductor de LAM, Ángel de Brito, aprovechó para pegarle a Jorge Rial, con quien mantiene una disputa en estos días. El jurado del Bailando recordó el conflicto que mantuvo el intruso con su hija Morena el año pasado, por el que la joven debió ser internada en una clínica psiquiátrica.

"Cuando Morena tuvo el problema de salud, Rial se la pasó llamando a todo el mundo para que no se hable del tema. Y después no se comportó igual. La verdad es que estuvo bastante miserable", lanzó De Brito al aire, y sumó así un nuevo episodio a su particular guerra con el Intruso que comenzó este fin de semana cuando utilizó su cuenta de Twitter para lanzar otro palito, en este caso dedicado al rating de sus ciclos de chimentos.

