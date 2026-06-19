Anne Hathaway está embarazada de su tercer hijo

La llegada del nuevo bebé representa un nuevo capítulo para una familia que construyó lejos de los flashes y que, según la propia actriz, ocupa un lugar central en su vida personal.

La maternidad no fue un proceso sencillo para la actriz. Cuando anunció su segundo embarazo, en 2019, reveló públicamente que había atravesado dificultades para concebir y que ninguno de sus embarazos había sido un recorrido fácil.

captura-de-tela-2023-01-26-as-06.10.06 Se casaron en 2012 y formaron una familia con el nacimiento de Jonathan, en 2016, y de Jack, en 2019.

“Para todos los que están pasando por el infierno de la infertilidad y la concepción, por favor sepan que no fue una línea recta hacia ninguno de mis embarazos”, escribió entonces.

Con el paso del tiempo también contó que sufrió una pérdida gestacional antes de convertirse en madre. Años después recordó aquella experiencia en una entrevista y explicó que decidió hablar del tema para acompañar a otras mujeres que atravesaban situaciones similares.