Anne Hathaway está embarazada de su tercer hijo

La ganadora del Oscar confirmó su embarazo con un video en Instagram. La noticia reaviva una historia personal atravesada por desafíos, pérdidas y el deseo de ser madre.
Anne Hathaway anunció que está embarazada y espera su tercer hijo junto a su esposo, Adam Shulman. La actriz de 43 años confirmó la noticia este viernes a través de un video publicado en sus redes sociales, donde se la ve mostrando su pancita mientras suena la canción Baby I'm Yours, de Barbara Lewis.
Con un vestido blanco y una actitud distendida, Hathaway aparece sonriendo y acariciando su vientre. El mensaje que acompañó la publicación fue breve pero contundente: “Baby, soy tuya”. De esta manera, la ganadora del Oscar confirmó que su familia volverá a crecer.
La noticia tuvo una amplia repercusión entre sus seguidores, especialmente porque la actriz suele mantener su vida privada alejada de la exposición pública. Sin embargo, a lo largo de los años habló en distintas oportunidades sobre la importancia que la maternidad tiene en su vida.
Hathaway y Shulman están casados desde 2012 y ya son padres de Jonathan y Jack. En entrevistas recientes, la actriz describió esta etapa familiar como una de las más felices que le tocó vivir y aseguró que disfruta de una rutina marcada por la complicidad y el tiempo compartido con sus hijos.
La llegada del nuevo bebé representa un nuevo capítulo para una familia que construyó lejos de los flashes y que, según la propia actriz, ocupa un lugar central en su vida personal.
La maternidad no fue un proceso sencillo para la actriz. Cuando anunció su segundo embarazo, en 2019, reveló públicamente que había atravesado dificultades para concebir y que ninguno de sus embarazos había sido un recorrido fácil.
“Para todos los que están pasando por el infierno de la infertilidad y la concepción, por favor sepan que no fue una línea recta hacia ninguno de mis embarazos”, escribió entonces.
Con el paso del tiempo también contó que sufrió una pérdida gestacional antes de convertirse en madre. Años después recordó aquella experiencia en una entrevista y explicó que decidió hablar del tema para acompañar a otras mujeres que atravesaban situaciones similares.
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