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El nuevo Spider-Man llega mucho más enojado

Se conoció el nuevo tráiler de "Spider-Man: Un nuevo día" (Spider-Man: Brand New Day) revive el hype de Marvel y promete acción épicaPor

Marvel Studios lanzó el nuevo tráiler oficial de "Spider-Man: Un nuevo día" ("Spider-Man: Brand New Day"), la esperada cuarta película del Hombre Araña interpretado por Tom Holland, donde se muestra a un Peter Parker más maduro, solitario y enfrentando amenazas que podrían cambiar el rumbo de MCU (el Universo Cinematográfico de Marvel). La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, llegará a los cines el jueves 29 de julio de 2026.

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El tráiler abre con una intensa secuencia de acción donde Spider-Man enfrenta a Mac Gargan, alias Scorpion -interpretado por Michael Mando- mientas explica su lucha interna: está perdiendo el control debido a una mutación en su ADN que le otorga nuevas habilidades -como telarañas orgánicas- pero también genera un “problema de actitud” importante.

En busca de ayuda, el joven Peter Parker acude al Dr Bruce Banner (personificado por Mark Ruffalo) que ha logrado suprimir a Hulk a través de un dispositivo y que debate con él sobre cómo separar “lo bueno y lo malo” de su propia naturaleza.

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En el trailer se puede ver a Spider-Man recibiendo información sobre una nueva villana interpretada por Sadie Sink (de "Stranger Things") con poderes telepatía y telequinesia, capaz de controlar las mentes de las personas y congelar cuerpos. El sentido arácnido del joven héroe enmascarado le otorga cierta inmunidad a sus habilidades y lo convirte en el único capaz de detenerla, pero toda la situación se complica cuando la malvada libera al monstruo que habita en Bruce Banner, dando vida a la personalidad de Hulk Gris, que está dominado por una furia incontrolable.

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Para mantener a salvo a MJ el héroe arácnido se reune con The Punisher (personificado por Jon Bernthal), que aparentemente es una especie de amigo-enemigo pero que termina siendo reclutado para la gran batalla final de Spider-Man, contra Scorpion, el personaje de Sadie Sink y Tombstone (interpretado por el actor y rapero Marvin Jones III, también conocido como Krondon).

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