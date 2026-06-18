El nuevo Spider-Man llega mucho más enojado

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En el trailer se puede ver a Spider-Man recibiendo información sobre una nueva villana interpretada por Sadie Sink (de "Stranger Things") con poderes telepatía y telequinesia, capaz de controlar las mentes de las personas y congelar cuerpos. El sentido arácnido del joven héroe enmascarado le otorga cierta inmunidad a sus habilidades y lo convirte en el único capaz de detenerla, pero toda la situación se complica cuando la malvada libera al monstruo que habita en Bruce Banner, dando vida a la personalidad de Hulk Gris, que está dominado por una furia incontrolable.