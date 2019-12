En esta oportunidad y antes de su cumpleaños (lo celebra el 31 de diciembre) Hopkins aceptó conversar con POPULAR.

Los dos Papas es una demostración del perdido arte de la conversación entre las personas. ¿Podría usted hablar sobre ese tema?

AH: No lo sé. No soy un critico sociológico. Puede ser, posiblemente por los teléfonos celulares (risas). A través del sentido del humor nos damos una apertura con la otra gente. Y los otros están enojados y nadie nos habla. Están tan enojados y uno piensa si tiene la oportunidad de decirles ‘vamos, todos nos vamos a morir en cualquier momento’. Y yo no quiero perder mi tiempo siendo miserable. Yo disfruto de todo, porque si se toma las cosas demasiado en serio, estás muerto.

DiARIO POPULAR lo ha entrevistado en varias oportunidades, ¿podría hablar ahora sobre su espiritualidad?

AH: Bueno, eso es algo muy personal pero seré breve. No sé si fui ateo o un agnóstico, pero hace unos años pasaron cosas en mi vida. Y recientemente entendí estando en Inglaterra con mi esposa, que soy una persona enigmática.

¿Puede explicar el porqué?

AH: Estaba en Inglaterra haciendo un film titulado ‘The Father’ y mi esposa haciendo un documental sobre mi vida por alguna razón (risas), había entrevistado a Jodie Foster y a otra gente, así que estabamos en Gales y quería hablar con mi maestra y como era yo en la escuela. Le contestó que fui terrible y sin esperanzas. Y al final de la escuela todos tuvieron la misma impresión. Que no podía deletrear, no practicaba ningún deporte ni participaba en los grupos de actuación de la escuela. Y sin embargo, durante diez años fui el reemplazo de Laurence Olivier en el National Theater y tampoco no podía explicarlo.

¿Y ahora puede?

AH: Lo he mencionado porque me di cuenta cuando mi primera esposa Stella me lo dijo que yo era así desde chico, miedoso como todos los chicos. Recordé esa etapa cuando tenia esa edad y que era imposible que siguiera otros 10 años de la misma forma. Y le contaré la historia. Yo estaba en Roma en 1984 filmando sobre Mussolini, ‘Mussolini and I’ y me encontré con un astuto sacerdote que estaba en el Vaticano. Y a través de algunas conexiones me invito a tomar un café. Y nos reunimos. Y me preguntó cuál era mi problema. Le contesté ‘no lo sé’. ‘¿Quieres encontrar a Dios?’ Yo dije que no lo sabia. Me contestó: ‘soy un sacerdote y te voy a contar algo que me pasó estando en un desierto mental por años y perdí toda mi fe. Tuve la experiencia de conocer a Hitler viniendo a Austria y vi todas esas cosas terribles que hizo y dijo que no había Dios. Muchos años después vine a Roma y tuve la gran sorpresa un día. Fui a Argentina y tuve que interpretar al Papa.

¿Cómo se siente ahora?

AH: Siento que me paso de todo en mi vida. Mas en California donde he vivido mas de cuarenta años. Hay algo mas grande que yo. Digo que es Dios. Soy mas feliz que nunca. Sé que la muerte nos espera a todos y saberlo es brillante. Me encanta lo que dijo Carl Jung con respecto al amor, amo estar vivo y no tengo tiempo que perder con la gente ceñuda y miserable. A la gente joven que es miserable les digo que despierten. No soy evangelista.