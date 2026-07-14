Tom Cruise sorprende con una transformación que casi lo hace irreconocible

Se conoció el primer tráiler de Digger, donde el actor deja atrás su habitual imagen de héroe para interpretar a un avejentado magnate petrolero. El filme llegará a los cines el 1° de octubre.
Tom Cruise vuelve a apostar por un papel alejado de los personajes de acción que marcaron buena parte de su carrera y en el primer tráiler de Digger, la nueva película del director mexicano Alejandro G. Iñárritu, el actor aparece con una transformación física que lo vuelve casi irreconocible.
Con prótesis, una prominente barriga, un peinado que disimula la calvicie y un marcado acento sureño, Cruise interpreta a Digger Rockwell, un poderoso magnate petrolero que intenta evitar una catástrofe ambiental con posibles consecuencias globales.
La película, que llegará a los cines argentinos el 1° de octubre, combina comedia y drama, al tiempo que plantea una historia en la que el propio protagonista busca convencer al mundo de que puede convertirse en su salvador.
"Nunca tuve un desafío tan grande"
Durante la presentación del tráiler en un evento de Warner Bros. en Los Ángeles, Cruise destacó que: "Nunca tuve un desafío tan grande, ni Alejandro tampoco cuando empezamos. Cuando vean esta película, se darán cuenta de que es totalmente original".
Además, recordó que admira el trabajo de Iñárritu desde "Amores perros" y destacó el nivel de detalle con el que el director desarrolla cada una de sus películas.
Según contó Iñárritu, la idea de Digger nació poco después del estreno de El renacido. Sin embargo, el proyecto necesitó diez años de desarrollo hasta encontrar la forma adecuada de contar la historia.
"No buscaba una historia. Buscaba la manera correcta de contarla", explicó el director en un mensaje difundido durante el encuentro con la prensa, y también definió a la película como una propuesta "absurda, peligrosa y cómica", donde la tragedia funciona como punto de partida del humor.
El elenco se completa con John Goodman, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons y Sophie Wilde. Además, la producción fue filmada en VistaVision, un formato analógico de alta definición que volvió a utilizarse en producciones recientes.
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