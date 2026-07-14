Tom Cruise sorprende con una transformación que casi lo hace irreconocible

Así luce Tom Cruise en su papel más inesperado de los últimos años.

Durante la presentación del tráiler en un evento de Warner Bros. en Los Ángeles, Cruise destacó que: "Nunca tuve un desafío tan grande, ni Alejandro tampoco cuando empezamos. Cuando vean esta película, se darán cuenta de que es totalmente original".

Además, recordó que admira el trabajo de Iñárritu desde "Amores perros" y destacó el nivel de detalle con el que el director desarrolla cada una de sus películas.

Según contó Iñárritu, la idea de Digger nació poco después del estreno de El renacido. Sin embargo, el proyecto necesitó diez años de desarrollo hasta encontrar la forma adecuada de contar la historia.

"No buscaba una historia. Buscaba la manera correcta de contarla", explicó el director en un mensaje difundido durante el encuentro con la prensa, y también definió a la película como una propuesta "absurda, peligrosa y cómica", donde la tragedia funciona como punto de partida del humor.

El elenco se completa con John Goodman, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons y Sophie Wilde. Además, la producción fue filmada en VistaVision, un formato analógico de alta definición que volvió a utilizarse en producciones recientes.