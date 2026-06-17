Anya Taylor-Joy se une al universo de "El Señor de los Anillos"

image Peter Jackson, Martin Freeman y Ian McKellen

La cinta se sitúa cronológicamente entre los eventos de "El Hobbit" y "La Comunidad del Anillo" y narra la búsqueda de Gollum por parte de Aragorn, en una historia que explora los años previos a la Guerra del Anillo. El estreno mundial está programado para el 17 de diciembre de 2027.

Anya Taylor-Joy nació en Miami y criada en Argentina -tiene doble ciudadanía- acumula un currículum impresionante. Saltó a la fama con "The Witch" (2015), consolidó su carrera con los filmes "Fragmentado" (2016) y "Glass" (2019), y logrando fama mundial con "El Gambito de Dama" (en Netflix), por la que ganó un Golden Globe. Más recientemente participó en "Dune: Parte Dos" -como Alia Atreides- y "Furiosa" de la saga Mad Max.