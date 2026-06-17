Anya Taylor-Joy se une al universo de “El Señor de los Anillos” como una elfa letal en “La Cacería de Gollum” y su estreno será el 17 de diciembre de 2027.
La actriz británica-argentina Anya Taylor-Joy, una de las estrellas más destacadas de Hollywood en los últimos años, se suma al elenco de la esperada película "El Señor de los Anillos: La Cacería de Gollum" (The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum). Según confirmaron medios internacionales como Variety y Deadline, ella interpretará a Seren, una elfa sindar del Reino del Bosque, personaje creado especialmente para esta producción cinematográfica.
El personaje de Seren es descrito como una de las agentes “más letales y de mayor confianza” del rey Thranduil -que volverá a ser interpretado por el actor Lee Pace- y se trata de una guerrera especializada en misiones de alto riesgo dentro del Bosque Negro, aliada cercana del monarca élfico y padre de Legolas. Al tratarse de un rol original, no aparece en las obras de J.R.R. Tolkien, lo que ha generado tanto entusiasmo como debate entre los puristas del universo.
La película, esta dirigida y protagonizada por Andy Serkis -quien también retoma su icónico rol como Gollum-, cuenta con un elenco estelar que une veteranos de la saga con nuevos talentos: Ian McKellen regresa como Gandalf, Elijah Wood vuelve como Frodo, Jamie Dornan interpretará a Strider (Aragorn), Kate Winslet dará vida a Marigold, Leo Woodall como Halvard y Lee Pace retoma su papel como Thranduil.
El guion está a cargo de Fran Walsh, Philippa Boyens, Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou, el mismo equipo creativo detrás de las trilogías originales y La producción está a cargo de New Line Cinema y Warner Bros., con Peter Jackson como productor.
La cinta se sitúa cronológicamente entre los eventos de "El Hobbit" y "La Comunidad del Anillo" y narra la búsqueda de Gollum por parte de Aragorn, en una historia que explora los años previos a la Guerra del Anillo. El estreno mundial está programado para el 17 de diciembre de 2027.
Anya Taylor-Joy nació en Miami y criada en Argentina -tiene doble ciudadanía- acumula un currículum impresionante. Saltó a la fama con "The Witch" (2015), consolidó su carrera con los filmes "Fragmentado" (2016) y "Glass" (2019), y logrando fama mundial con "El Gambito de Dama" (en Netflix), por la que ganó un Golden Globe. Más recientemente participó en "Dune: Parte Dos" -como Alia Atreides- y "Furiosa" de la saga Mad Max.
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