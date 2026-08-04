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Roña Castro furioso con Wanda Nara por incumplir una promesa para su comedor solidario

El exboxeador está más decepcionado que enojado, y dice que cuando se encienden las cámaras todos prometen, pero después...

Roña Castro participó de MasterChef Celebrity, el programa de Telefe que condujo Wanda Nara, a fin de contar los detalles de su acción solidaria con sus comedores comunitarios, para los que menos tienen.

La participación del Roña terminó en octubre del año pasado, es decir, cercano a cumplirse el año, pero sigue con una sensación "amarga" sobre lo que fue su experiencia con la presentadora del concurso culinario.

"Roña, contás conmigo para lo que necesites y vamos a estar los cuatro ahí, en tus comedores", le dijo Wanda al Roña, en referencia a ella y quienes eran los tres jurados del programa, Donato De Ssntis, German Martitegui y Damián Betular.

EL ENOJO DEL ROÑA CON WANDA

"No estoy enojado con ella, pero prometieron cosas... Que me iban a ayudar al aire, y nunca aparecieron", apunto el Roña contra Wanda.

"La llamé, le mandé mensajes al teléfono, pero nunca me contesto. Yo no necesito nada de ellos. Me hace sentir mal porque uno se ha encariñado en el programa".

"Ella me dijo que me iba a ayudar, que esto y lo otro. Cuando la luz roja está, todo espectacular. Prometen", cerro, el exboxeador.

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