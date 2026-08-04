Roña Castro furioso con Wanda Nara por incumplir una promesa para su comedor solidario

EL ENOJO DEL ROÑA CON WANDA

"No estoy enojado con ella, pero prometieron cosas... Que me iban a ayudar al aire, y nunca aparecieron", apunto el Roña contra Wanda.

"La llamé, le mandé mensajes al teléfono, pero nunca me contesto. Yo no necesito nada de ellos. Me hace sentir mal porque uno se ha encariñado en el programa".

"Ella me dijo que me iba a ayudar, que esto y lo otro. Cuando la luz roja está, todo espectacular. Prometen", cerro, el exboxeador.