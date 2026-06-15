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Cristina Alberó: una actriz angelada

 - Por Guillermo Pardini

Reconocida por su presencia en importantes telenovelas argentinas, la actriz recuerda su pasado como cantante en "Escala Musical" y nos habla de su presente en "Doradas".

Actriz, cantante y referente indiscutida de la televisión argentina, María Cristina Alberici, más conocida como Cristina Alberó sigue iluminando los escenarios con la misma pasión y profesionalismo que la llevaron a convertirse en una de las figuras más queridas por el público.

Una artista que comenzó como solista en "Escala Musical" -programa conducido por Jorge Beillard en Canal 13-, ganó el Festival Internacional de la Canción, en Perú y conquistó la pantalla chica con protagónicos inolvidables como "Mini, el ángel del barrio", "Trampa para un soñador" o "Llévame contigo", entre otras, regresó con fuerza a las tablas.

Actualmente, es una de las protagonistas de "Doradas" -junto a Judith Gabbani, Ginette Reynal, Marta Albertini y Carolina Papaleo- la obra escrita y dirigida por José Maria Muscari que presenta su segunda temporada todos los domingos, a las 18, en el Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235, CABA).

El ángel del barrio

Los inicios de Cristina Alberó estuvieron vinculados al canto, faceta que la llevó a consagrarse en el Festival de la Canción Internacional en Perú. Allí dio sus primeros pasos en la actuación, y donde recibió la propuesta para su primer papel protagónico en la televisión argentina. Cómo surgió su apellido artístico.

imágenes capturadas con un moto g67

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La geminiana

Cristina Alberó le atribuye a su signo astrológico esa necesidad de cambiar y asumir nuevos desafíos de forma constante, siempre guiándose por sus sueños y deseos de cada momento. La posibilidad de transformarse en una estrella de la canción internacional.

02 - CA - La geminiana

Señales

¿Cuál fue el grupo musical que le dio la primer señal para iniciar un camino espiritual? El momento en el que Cristina Alberó se acercó a esta disciplina y en qué momentos decide ponerla en práctica.

03 - CA - Senales
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Doradas

La nueva obra de José Maria Muscari, que se estreno en el Teatro Nacional Cervantes y que, ahora en su segunda temporada, regresa en el escenario del Teatro Regina, todos los domingos

04 - CA - Doradas

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El elenco de

El elenco de "Doradas": Ginette Reynal, Marta Albertini, Carolina Papaleo, Cristina Alberó y Judith Gabbani.

Playboy

Cómo se gestó y qué consecuencias tuvo la aparición de la actriz Cristina Alberó en la tapa del ejemplar número 80 de la revista Playboy -edición de Argentina-, que se publicó en octubre de 1992.

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El humor

Distintos aspectos de la vida en los que Cristina Alberó considera que logra lucirse y en cuáles que reconoce su capacidad es nula. El humor como forma de expresión, y los problemas de no ser entendido.

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Recuerdos de la Infancia

Los recuerdos de la pequeña Cristina Alberó, la presencia de su padrino Ángel, sus juegos en la tapicería y su primer novio. Su ángel de la guarda y los dibujos que le hacía su padre, cuando llegaba tarde de trabajar.

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Durante toda su vida, Cristina Albero siempre tuvo la presencia de un Ángel, ya sea en su infancia -el nombre de padrino o de su primer novio-, en su primer protagónico para televisión "Mini, el ángel del barrio" -junto a José María Langlais en Canal 11- o en la recordada novela "Andrea Celeste" en donde interpretaba al Ángel de la guarda del personaje de Andrea del Boca.

Talento, voz y presencia que trascienden el paso del tiempo, una artista completa que el público nunca olvida.

Cristina Alberó, una actriz angelada.

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