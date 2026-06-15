Cristina Alberó, una actriz angelada.

Reconocida por su presencia en importantes telenovelas argentinas, la actriz recuerda su pasado como cantante en "Escala Musical" y nos habla de su presente en "Doradas".
Actriz, cantante y referente indiscutida de la televisión argentina, María Cristina Alberici, más conocida como Cristina Alberó sigue iluminando los escenarios con la misma pasión y profesionalismo que la llevaron a convertirse en una de las figuras más queridas por el público.
Una artista que comenzó como solista en "Escala Musical" -programa conducido por Jorge Beillard en Canal 13-, ganó el Festival Internacional de la Canción, en Perú y conquistó la pantalla chica con protagónicos inolvidables como "Mini, el ángel del barrio", "Trampa para un soñador" o "Llévame contigo", entre otras, regresó con fuerza a las tablas.
Actualmente, es una de las protagonistas de "Doradas" -junto a Judith Gabbani, Ginette Reynal, Marta Albertini y Carolina Papaleo- la obra escrita y dirigida por José Maria Muscari que presenta su segunda temporada todos los domingos, a las 18, en el Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235, CABA).
Los inicios de Cristina Alberó estuvieron vinculados al canto, faceta que la llevó a consagrarse en el Festival de la Canción Internacional en Perú. Allí dio sus primeros pasos en la actuación, y donde recibió la propuesta para su primer papel protagónico en la televisión argentina. Cómo surgió su apellido artístico.
imágenes capturadas con un moto g67
Cristina Alberó le atribuye a su signo astrológico esa necesidad de cambiar y asumir nuevos desafíos de forma constante, siempre guiándose por sus sueños y deseos de cada momento. La posibilidad de transformarse en una estrella de la canción internacional.
¿Cuál fue el grupo musical que le dio la primer señal para iniciar un camino espiritual? El momento en el que Cristina Alberó se acercó a esta disciplina y en qué momentos decide ponerla en práctica.
La nueva obra de José Maria Muscari, que se estreno en el Teatro Nacional Cervantes y que, ahora en su segunda temporada, regresa en el escenario del Teatro Regina, todos los domingos
Cómo se gestó y qué consecuencias tuvo la aparición de la actriz Cristina Alberó en la tapa del ejemplar número 80 de la revista Playboy -edición de Argentina-, que se publicó en octubre de 1992.
Distintos aspectos de la vida en los que Cristina Alberó considera que logra lucirse y en cuáles que reconoce su capacidad es nula. El humor como forma de expresión, y los problemas de no ser entendido.
Los recuerdos de la pequeña Cristina Alberó, la presencia de su padrino Ángel, sus juegos en la tapicería y su primer novio. Su ángel de la guarda y los dibujos que le hacía su padre, cuando llegaba tarde de trabajar.
Durante toda su vida, Cristina Albero siempre tuvo la presencia de un Ángel, ya sea en su infancia -el nombre de padrino o de su primer novio-, en su primer protagónico para televisión "Mini, el ángel del barrio" -junto a José María Langlais en Canal 11- o en la recordada novela "Andrea Celeste" en donde interpretaba al Ángel de la guarda del personaje de Andrea del Boca.
Talento, voz y presencia que trascienden el paso del tiempo, una artista completa que el público nunca olvida.
Cristina Alberó, una actriz angelada.
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