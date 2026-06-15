Cristina Alberó, una actriz angelada.

imágenes capturadas con un moto g67

01m - CA - El angel del barrio

Embed Cristina Alberó y Los Mockers Argentia en "La Escala Musical", en 1967

La geminiana

Cristina Alberó le atribuye a su signo astrológico esa necesidad de cambiar y asumir nuevos desafíos de forma constante, siempre guiándose por sus sueños y deseos de cada momento. La posibilidad de transformarse en una estrella de la canción internacional.

02 - CA - La geminiana

Señales

¿Cuál fue el grupo musical que le dio la primer señal para iniciar un camino espiritual? El momento en el que Cristina Alberó se acercó a esta disciplina y en qué momentos decide ponerla en práctica.

03 - CA - Senales

Embed Cristina Alberó junto a Antonio Grimau en "Trampa para un soñador"

Doradas

La nueva obra de José Maria Muscari, que se estreno en el Teatro Nacional Cervantes y que, ahora en su segunda temporada, regresa en el escenario del Teatro Regina, todos los domingos

04 - CA - Doradas

image El elenco de "Doradas": Ginette Reynal, Marta Albertini, Carolina Papaleo, Cristina Alberó y Judith Gabbani.

Playboy

Cómo se gestó y qué consecuencias tuvo la aparición de la actriz Cristina Alberó en la tapa del ejemplar número 80 de la revista Playboy -edición de Argentina-, que se publicó en octubre de 1992.

05 - CA - Playboy

PLAY (1)

El humor

Distintos aspectos de la vida en los que Cristina Alberó considera que logra lucirse y en cuáles que reconoce su capacidad es nula. El humor como forma de expresión, y los problemas de no ser entendido.

06 - CA - El humor

Embed "El Gordo y el flaco" Cristina Alberó junto a Juan Carlos Mesa y Gianni Lunadei

Recuerdos de la Infancia

Los recuerdos de la pequeña Cristina Alberó, la presencia de su padrino Ángel, sus juegos en la tapicería y su primer novio. Su ángel de la guarda y los dibujos que le hacía su padre, cuando llegaba tarde de trabajar.

07 - CA - Recuerdos de la infancia

Embed "Quiero gritar tu nombre" Cristina Alberó y Antonio Grimau. Canal 9, 1981.

Durante toda su vida, Cristina Albero siempre tuvo la presencia de un Ángel, ya sea en su infancia -el nombre de padrino o de su primer novio-, en su primer protagónico para televisión "Mini, el ángel del barrio" -junto a José María Langlais en Canal 11- o en la recordada novela "Andrea Celeste" en donde interpretaba al Ángel de la guarda del personaje de Andrea del Boca.

Talento, voz y presencia que trascienden el paso del tiempo, una artista completa que el público nunca olvida.

Cristina Alberó, una actriz angelada.