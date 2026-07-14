La banda femenina integrada por Lowrdez Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha denuncia incumplimiento contractual a una productora.
El grupo musical Bandana acusó formalmente a la productora Showmax Argentina de incumplimiento contractual, tras la suspensión de varias fechas de su gira por los 25 años de carrera. Las integrantes exigieron la devolución inmediata del dinero de las entradas a los fans afectados y rechazaron las versiones difundidas por la empresa.
El conflicto estalló luego de que la empresa que organizaba los conciertos anunciara la cancelación de los shows previstos en Santa Rosa (La Pampa), Bahía Blanca (Pcia. de Bs. As.) y Paraná (Entre Ríos), y la reprogramación de las fechas de Formosa y Resistencia (Chaco). La productora atribuyó la decisión a una cancelación “unilateral” por parte de la banda, aseguró que se enteró a través de las redes sociales y anunció que iniciará acciones legales.
Por su parte, en otro comunicado oficial, las integrantes de Bandana desmintieron haber cancelado los recitales y afirmaron que el problema se originó por incumplimientos contractuales de la productora, situación que ya se encuentra en manos de la Justicia.
“Lamentamos profundamente la situación generada en relación con las presentaciones previstas en Formosa, Resistencia, Santa Rosa, Bahía Blanca y Paraná, y especialmente el perjuicio ocasionado a todas las personas que habían adquirido sus entradas” inicia el texto de la girl band.
El comunicado revelaron que realizaron "los dos primeros shows de la gira sin haber percibido el pago acordado" priorizando al público que ya había comprado sus localidades y destacaron que “Teníamos mucha ilusión de reencontrarnos con nuestro público y reencontrarnos entre nosotras haciendo lo que más nos gusta”.
Por otra parte las Bandana le pidieron a Showmax que informe “a la mayor brevedad” el mecanismo para la devolución del dinero y garantice el reintegro total a los espectadores.
El posteo de la banda femenina finaliza con "El cariño y el respeto por nuestro público han guiado siempre cada una de nuestras decisiones y seguiremos honrando ese compromiso", aclarando que "Por expresa recomendación de nuestros asesores legales, y en resguardo del proceso en curso, no realizaremos más declaraciones públicas sobre este asunto. Agradecemos, como siempre, el acompañamiento y el afecto de todos ustedes. Esperamos reencontrarnos muy pronto".
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