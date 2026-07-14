El comunicado revelaron que realizaron "los dos primeros shows de la gira sin haber percibido el pago acordado" priorizando al público que ya había comprado sus localidades y destacaron que “Teníamos mucha ilusión de reencontrarnos con nuestro público y reencontrarnos entre nosotras haciendo lo que más nos gusta”.

Por otra parte las Bandana le pidieron a Showmax que informe “a la mayor brevedad” el mecanismo para la devolución del dinero y garantice el reintegro total a los espectadores.

El posteo de la banda femenina finaliza con "El cariño y el respeto por nuestro público han guiado siempre cada una de nuestras decisiones y seguiremos honrando ese compromiso", aclarando que "Por expresa recomendación de nuestros asesores legales, y en resguardo del proceso en curso, no realizaremos más declaraciones públicas sobre este asunto. Agradecemos, como siempre, el acompañamiento y el afecto de todos ustedes. Esperamos reencontrarnos muy pronto".