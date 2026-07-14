El desconsolado llanto de Nico Occhiato al contar que falleció su abuela Conce

Nico con sus abuelos, Conce, fallecida el mes pasado y Victorio.

QUÉ LE PASÓ A LA ABUELA DE NICO

“Por ahí, lo que siempre veían de grabarla o traerla acá, era para que tenga un objetivo corto para estar bien: ponerse linda, ir a la peluquería y pensar qué decir. Eso la hacía salir adelante", compartió Nico, al aire, para su comunidad y para todo aquel que lo escucha.

Concepción "Conce" Papasidero, abuela de Nico, con Marcelo Tinelli, en las épocas en que el conductor participaba en el recordado Bailando por un sueño.

“En el medio aparecieron otras enfermedades. No voy a entrar en detalles, pero es el ciclo de la vida”, agregó Occhiato, sin querer profundizar en detalles, a fin de conservar la privacidad no solo de su querida abuela sino, también, de toda su familia.