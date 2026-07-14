El desconsolado llanto de Nico Occhiato al contar que falleció su abuela Conce

El conductor de Luzu Tevé contó la triste noticia, a pocos días de regresar al país, tras su estadía en Estados Unidos, por el Mundial 2026.
Concepción Papasidero, conocida como Conce, se hizo conocida como la abuela de Nico Occhiato. El conductor fue haciéndola parte de cada uno de sus trabajos y la señora se ganó el cariño de la gente. Pero, lamentablemente, falleció en las últimas semanas, luego de padecer una difícil enfermedad. Y ahora, que el directivo de Luzu Tevé volvió al país, se animó a contarlo públicamente y exponer su inmenso dolor.
"No estaba preparado para hablarlo públicamente", comenzó Nico, al referirse al tema, en Nadie dice nada, su programa de Luzu Tevé. "Hace un par de semanas falleció mi abuela Conce, la persona que todos conocieron. Fue parte de la familia de todos nosotros, ella ya estaba mal hace un tiempo”.
“Yo necesitaba estar más fuerte, todavía estoy atravesando un duelo. Seguramente los que nos miran todos los días se daban cuenta que algo me pasaba. Por ahí lo asociaban a otras cosas que estaban sucediendo. Los programas me costaron muchísimo, pero sentí que era lo que tenía que hacer”, manifestó, Occhiato.
“Mi abuela tenía Parkinson hace muchos años. Si la veían bien es porque intentamos darle todo el amor del mundo y motivarla a que salga adelante”, contó, el conductor, con la emoción difícil de ocultar en sus expresiones corporales y con la tristeza, claro, plasmada en sus ojos.
“Por ahí, lo que siempre veían de grabarla o traerla acá, era para que tenga un objetivo corto para estar bien: ponerse linda, ir a la peluquería y pensar qué decir. Eso la hacía salir adelante", compartió Nico, al aire, para su comunidad y para todo aquel que lo escucha.
“En el medio aparecieron otras enfermedades. No voy a entrar en detalles, pero es el ciclo de la vida”, agregó Occhiato, sin querer profundizar en detalles, a fin de conservar la privacidad no solo de su querida abuela sino, también, de toda su familia.
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