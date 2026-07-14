"Lexi, Hablemos de dislexia", un espectáculo que siembra conciencia

El multipremiado musical infantil argentino -con 12 premios o distinciones- continúa su gira por la provincia de Buenos Aires en vacaciones de invierno.
Con el apoyo de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires y DISFAM Argentina, “LEXI, hablemos de dislexia” continúa con funciones luego de realizar dos exitosas temporadas en el Teatro Picadero -CABA-, funciones especiales para colegios y una gira por Argentina.
Este espectáculo obtuvo 13 nominaciones a los Premios Hugo -ganó 5-, entre ellos “Mejor musical infantil / juvenil” y fue nominado como “Mejor espectáculo infantil” en los Premios ACE, y ganadora del Premio Luisa Vehil, 5 Premios ATINA, Premio Argentores 2025 y nominada a los premios María Guerrero.
La obra fue declarada de “Interés educativo y para la Promoción y Defensa de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes” por la Legislatura de CABA y también declarada de interés municipal en Tandil y cultural en Salta y Neuquén.
Este musical no sólo propone conocer el patrón de desafíos y habilidades que presenta la dislexia, sino que destaca por ser una herramienta transformadora para abordar la inclusión, el respeto por las diferencias y el valor de cada forma de aprender.
Nos enseña que solo con empatía y apoyándonos unos a otros, podemos potenciarnos y formar mejores equipos.
Próxima funciones de la gira:
Eli es una niña de 9 años que siente que nunca alcanza. En el colegio le va mal, la retan, saca malas notas. No logra comprender qué le pasa hasta que un día aparece Lexi, un gracioso, revoltoso y creativo personaje que la acompañará por el resto de su vida. Lexi se presenta con su gran paleta de desafíos y virtudes. Quiere ir con Eli a todas partes pero ella intenta constantemente deshacerse de él. Al final, con dedicación, paciencia y amor, todos ayudan a Eli a abrazar a su “constante compañero” como una parte esencial y única de sí misma.
“Observábamos que cada vez había más hallazgos de niños disléxicos en el colegio donde enseñaba (casi un 20% de los alumnos) y que a muchos les daba vergüenza y preferían ocultarlo de sus compañeros. Empezamos a preguntar en las aulas ¿Qué saben de dislexia? Y los niños responden: es un problema en los ojos, es una discapacidad, es una enfermedad y los disléxicos se encogían en sus asientos. Entonces entendimos que era necesario acercar esta realidad a toda nuestra comunidad. De la mano de DISFAM Argentina, y con este gran equipo que hoy hace Lexi, la propuesta creativa se potencia y queremos llegar a más y más familias con este mensaje transformador” expresó la autora de la obra Delfina Perri.
Disfam Argentina cuenta con una trayectoria de 10 años trabajando por la difusión y conocimiento de la dislexia y otras DEA (Dificultades Específicas del Aprendizaje), y actuando como enlace entre los padres, la comunidad educativa y los profesionales de la salud en los distintos ámbitos de la comunidad brindando capacitaciones a padres y docentes y recaudando fondos para la detección temprana y tratamiento de niños con bajos recursos.
Premios y galardones obtenidos
Otras nominaciones y reconocimientos
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