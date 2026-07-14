"Lexi, Hablemos de dislexia", un espectáculo que siembra conciencia

Nos enseña que solo con empatía y apoyándonos unos a otros, podemos potenciarnos y formar mejores equipos.

Próxima funciones de la gira:

QUILMES: Martes 21 de julio - Teatro Cervantes - 15h

Martes 21 de julio - Teatro Cervantes - 15h CABA: Jueves 23 de julio - Teatro DEVOTO - 16h

Jueves 23 de julio - Teatro DEVOTO - 16h SAN ISIDRO : Sábado 25 de julio - CCSI - 15h

: Sábado 25 de julio - CCSI - 15h BANFIELD: Jueves 30 de julio - Teatro Maipu - 15h

Síntesis argumental:

Eli es una niña de 9 años que siente que nunca alcanza. En el colegio le va mal, la retan, saca malas notas. No logra comprender qué le pasa hasta que un día aparece Lexi, un gracioso, revoltoso y creativo personaje que la acompañará por el resto de su vida. Lexi se presenta con su gran paleta de desafíos y virtudes. Quiere ir con Eli a todas partes pero ella intenta constantemente deshacerse de él. Al final, con dedicación, paciencia y amor, todos ayudan a Eli a abrazar a su “constante compañero” como una parte esencial y única de sí misma.

“Observábamos que cada vez había más hallazgos de niños disléxicos en el colegio donde enseñaba (casi un 20% de los alumnos) y que a muchos les daba vergüenza y preferían ocultarlo de sus compañeros. Empezamos a preguntar en las aulas ¿Qué saben de dislexia? Y los niños responden: es un problema en los ojos, es una discapacidad, es una enfermedad y los disléxicos se encogían en sus asientos. Entonces entendimos que era necesario acercar esta realidad a toda nuestra comunidad. De la mano de DISFAM Argentina, y con este gran equipo que hoy hace Lexi, la propuesta creativa se potencia y queremos llegar a más y más familias con este mensaje transformador” expresó la autora de la obra Delfina Perri.

Disfam Argentina cuenta con una trayectoria de 10 años trabajando por la difusión y conocimiento de la dislexia y otras DEA (Dificultades Específicas del Aprendizaje), y actuando como enlace entre los padres, la comunidad educativa y los profesionales de la salud en los distintos ámbitos de la comunidad brindando capacitaciones a padres y docentes y recaudando fondos para la detección temprana y tratamiento de niños con bajos recursos.

Premios y galardones obtenidos

5 Premios Hugo al Teatro Musical : Mejor Libro de Musical Infantil/Juvenil (Delfina Perri); Mejores Letras de Musical Infantil/Juvenil (Delfina Perri); Mejor Música Infantil/Juvenil (Diego Lozano); Mejor Intérprete Femenina en Musical Infantil/Juvenil (Luján Blaksley como Eli) y Mejor Vestuario en Musical Infantil/Juvenil.

: (Delfina Perri); (Delfina Perri); (Diego Lozano); (Luján Blaksley como Eli) y 5 Premios ATINA : Galardonada por la Asociación de Teatristas Independientes para la Infancia y la Adolescencia.

: Galardonada por la Asociación de Teatristas Independientes para la Infancia y la Adolescencia. 1 Premio Luisa Vehil : Mejor Musical.

: Mejor Musical. 1 Premio Argentores 2025.

Otras nominaciones y reconocimientos