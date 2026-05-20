Espectáculos |

La mamá de Wanda Nara furiosa por las críticas que recibió su hija al ganar el Martín Fierro

 - Por Noelia Santone

La mamá de la conductora de Masterchef Celerbity apuntó contra quienes se enojaron porque ella se llevó la estatuilla, por estar al frente del reality culinario.

De perfil bajo mantenido a lo largo de los años, esta vez, Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara, decidió no callarse nada. Ni en las peores épocas de su hija con Maxi López o con Mauro Icardi habló pero ahora si lo hizo. Fue a consecuencia de las críticas que recibió la conductora por conseguir el Premio Martín Fierro a mejor conductora de la tevé, por su trabajo en Masterchef Celebrity.

“¿Alguien cura el mal de ojo?”, disparó Nora, en sus redes sociales, tras la entrega de premios, en una consulta virtual que, rápidamente, acumuló miles y miles de likes. Y eso generó que, luego, la también mamá de Zaira haga una suerte de descargo, apunta sin filtro contra quienes critican a una de sus hijas.

"La envidia que manejan, ¡wow! No necesitás la aprobación de colegas o artistas. La gente ya te eligió, se premiaba a la conducción, no a los años, trayectoria, ni otros títulos", disparó, Colosimo, evidentemente molesta por la cantidad de comentarios de negativos que se hicieron, al conocerse que Wanda se alzó con la estatuilla.

ADEMÁS: Enojos y despidos en el programa de Hernán Drago por la competencia con Guido Kazcka

"La mejor conductora 2026 es @wanda_nara, la gente te eligió primero con picos de rating de 14. Tus colegas todas juntas ni se acercan a tu rating. Soporten; la gente te eligió, Aptra te premió. Este año a ver si trabajan educación algunos en TV, dado que no la escucharon, no la saludaron, poco profesionales y después quieren ganar”.

LA TERNA DE LA DISPUTA

La terna a mejor conductora de la tevé estuvo compuesta por siete integrantes. A saber: Georgina Barbarossa, Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Mariana Fabbiani, Karina Mazzocco y Wanda.

Wanda Nara, mejor conductora

Y la que se pronunció al momento desilusionada porque fue Wanda quien se ganó el premio fue Barbarossa. En diálogo con Basta baby, el programa de Baby Etchecopar en Radio Rivadavia, la conductora de las mañanas de Telefe, fue categórica. “No voy a ir más a los Martín Fierro, me parece una falta de respeto”.

Mamá Wanda
El descargo de Nora Colosimo tras las críticas que recibió Wanda Nara, por ganar el Martín Fierro como conductora.

El descargo de Nora Colosimo tras las críticas que recibió Wanda Nara, por ganar el Martín Fierro como conductora.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados