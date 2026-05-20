La mamá de Wanda Nara furiosa por las críticas que recibió su hija al ganar el Martín Fierro

LA TERNA DE LA DISPUTA

La terna a mejor conductora de la tevé estuvo compuesta por siete integrantes. A saber: Georgina Barbarossa, Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Mariana Fabbiani, Karina Mazzocco y Wanda.

Wanda Nara, mejor conductora

Y la que se pronunció al momento desilusionada porque fue Wanda quien se ganó el premio fue Barbarossa. En diálogo con Basta baby, el programa de Baby Etchecopar en Radio Rivadavia, la conductora de las mañanas de Telefe, fue categórica. “No voy a ir más a los Martín Fierro, me parece una falta de respeto”.