No lo vimos venir: Ricardo Darín confesó que es fan de Wanda Nara

Ricardo Darín fan de Wanda Nara

ANDRÉS NARA SALIÓ A "BANCAR" A WANDA

"Porque tanto odio con un premio más que merecido”, comenzó Andrés, en su descargo posteado en Instagram, junto a una imágen de su hija, Wanda, con los dos premios que se llevó, uno por conducción y otro, por el programa. “Aparte de conducir el programa con más rating de la televisión argentina...".

"Condujo y ganó un Bailando en Italia. Un detalle menor: la gente la sigue en las redes... que sumando a todas sus excelentes competidoras de terna no llegan a sus 17.400.000 seguidores en Instagram”, cotejó, Nara. Y, sobre el final, con letra en un tamaño mayor, lanzó la frase popular: "ladran sancho". Corta la bocha.