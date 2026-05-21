No lo vimos venir: Ricardo Darín confesó que es fan de Wanda Nara

Artista, de los más importantes de la escena nacional, defendió a la conductora en medio de las críticas que recibe por haber ganado el Martín Fierro a mejor conductora.
Inesperado para muchos, tal vez, Ricardo Darín "bancó" públicamente a Wanda Nara, en medio de la catarata de críticas que ella recibe por haber ganado en la terna a mejor conductora de la tevé, por su rol en Masterchef Celebrity. El popular y destacado artista que nos representa en el mundo, dio sus argumentos de por qué es fan de la rubia.
"Sí, vi Masterchef Celebrity, Wanda lo hizo muy bien. Yo soy team Wanda, porque Wanda se inventó a sí misma. Y es genial, es una genia, es muy inteligente. me llamó para trabajar, le dije que no", sorprendió, Ricardo, ante la consulta de los cronistas, en medio del revuelo que generó que la Nara se alce con el Premio Martín Fierro, a mejor conductora.
"Veo Masterchef y algunos otros programas... Está bien, me parece que está bien, teniendo en cuenta que no lo había hecho antes me parece que lo está haciendo bastante bien”. "Vi que se le tiraron a la yugular... Hay que mirar lo que hace ella”, reflexionó Darín, en voz alta.
Y, luego, al ser consultado sobre la ficción vertical que protagoniza la rubia con Maxi López, otra vez Ricardo, considerando y valorado como uno de los actores más importantes de la escena nacional, dijo... “Muero por verla. Yo soy fan de Wanda, te juro. Sí”, comentó, Darín, con seriedad en sus expresiones faciales, dejando en claro sus dichos, lejos de lo que podría interpretarse como una ironía.
"Porque tanto odio con un premio más que merecido”, comenzó Andrés, en su descargo posteado en Instagram, junto a una imágen de su hija, Wanda, con los dos premios que se llevó, uno por conducción y otro, por el programa. “Aparte de conducir el programa con más rating de la televisión argentina...".
"Condujo y ganó un Bailando en Italia. Un detalle menor: la gente la sigue en las redes... que sumando a todas sus excelentes competidoras de terna no llegan a sus 17.400.000 seguidores en Instagram”, cotejó, Nara. Y, sobre el final, con letra en un tamaño mayor, lanzó la frase popular: "ladran sancho". Corta la bocha.
comentar