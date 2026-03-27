Araceli González y Adrián Suar se vieron en un juzgado por la disputa de acciones de Pol-ka

El origen del conflicto se remonta a la separación de la pareja en 2004. En aquel entonces, la división de bienes dejó puntos sin resolver, especialmente en lo vinculado a la productora. Con el paso del tiempo y la posterior venta de Pol-ka, el reclamo de González volvió a tomar fuerza, al considerar que su participación quedó en una “zona gris”.

Captura de pantalla 2026-03-27 183453 La disputa por las acciones de Pol-ka se mantiene vigente desde la separación y volvió a tomar impulso tras la venta de la productora.

Lejos del foco mediático durante años, la disputa volvió a instalarse ahora con este nuevo cara a cara judicial. Mientras desde el entorno de la actriz insisten en que se trata de un reclamo legítimo, la otra parte busca bajarle el tono a la cifra en discusión.

La historia entre Suar y González comenzó en los años 90 durante las grabaciones de La Banda del Golden Rocket, donde nació una relación que luego se consolidó con su casamiento en 1997. Tuvieron a su hijo, Tomás “Toto” Kirzner, y se separaron tras varios años de crisis.

Hoy, a más de veinte años del divorcio, el vínculo entre ambos vuelve a cruzarse en el terreno judicial y el desenlace dependerá de si logran alcanzar un acuerdo o si la Justicia avanza con una definición sobre el porcentaje en disputa.