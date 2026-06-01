La hija de Eduardo Fort contó los detalles de su nacimiento y sorprendió: "Me pagaron"

Angie Fort dijo que la pagaron para nacer

Rocío Marengo contra la mamá de Angie, karina, ex de Fort

“Karina no gastó ni un centavo en sus hijos, hay mujeres que son conch*das y se hacen las pobrecitas... Me he callado por sus hijos. Muchas situaciones nunca se contaron públicamente”, expuso Rocío Marengo, actual pareja de Eduardo, con quien tienen más de diez años de relación y un pequeño hijo en común.

"Los menores de edad, borracha al volante, no se hace señora. Se mezcla todo, pero la verdad no se sabe, por eso duele. Por algo los hijos le quieren mandar carta documento a la madre. Averigüen si tienen ganas de hablar. Averigüen como cuando salió con el papá de la mejor amiga de la hija más grande de Eduardo, y el hombre estaba casado".

“Si sus hijos no hablaron de su padre fue porque la madre dijo que se suicidaba, entonces los chicos están callados, ¿qué van a decir? Tenía amenazados a los chicos con quitarse la vida”, contó, marengo, días atrás, al aire de Intrusos en el espectáculo, por América, contra Karina Antonelli, madre de los hijos mayores del empresario chocolatero.