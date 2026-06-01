La hija de Eduardo Fort contó los detalles de su nacimiento y sorprendió: "Me pagaron"

La hija del empresario chocolatero en pareja con Rocío Marengo destapó "un escándalo familiar". La joven contó los detalles de cómo llegó al mundo.
Angie Fort, hija de Eduardo e hijastra de Rocío Marengo, contó por primera vez cómo fue su llegada al mundo. La joven de diecisiete años habló de "oscuridad y de que la pagaron". Su relato, en primera persona, compartida en su cuenta oficial de Tik Tok.
"Soy estadounidense. Nací por vientre subrogado. Nací en San Antonio, Texas. Qué oscuro", comenzó Angie, en un video "casero" donde contó la historia de su llegada al mundo, en redes sociales. "Yo acá sí puedo decir que no fui un error. A mí me buscaron, me pagaron".
"Mi mamá, cuando tuvo a mi hermana más grande, que hoy tiene veintisiete años, tuvo un problema con los óvulos. Perdió ocho litros de sangre y casi se va para el cielo... Entonces, no podía tener más hijos. Mi hermana, a los siete años, empezó a joder con que quería tener hermanos. Y, como no podían tener hijos, fueron hacia Estados Unidos y buscaron un vientre subrogado".
"Los embriones que metieron en una mujer que sí podía tener hijos, fueron tres. Prendieron tres embriones. Mi hermano, mi mellizo, y otro embarazo gemelar. Íbamos a ser cuatro. Ni siquiera se formó nada, quedaron. Y a mí siempre me joden porque tengo dos manchas de nacimiento. Una en el tobillo y una, en la cola. Entonces, mi mamá siempre me jode con que son mis gemelos, que me los comí", contó, Fort.
“Karina no gastó ni un centavo en sus hijos, hay mujeres que son conch*das y se hacen las pobrecitas... Me he callado por sus hijos. Muchas situaciones nunca se contaron públicamente”, expuso Rocío Marengo, actual pareja de Eduardo, con quien tienen más de diez años de relación y un pequeño hijo en común.
"Los menores de edad, borracha al volante, no se hace señora. Se mezcla todo, pero la verdad no se sabe, por eso duele. Por algo los hijos le quieren mandar carta documento a la madre. Averigüen si tienen ganas de hablar. Averigüen como cuando salió con el papá de la mejor amiga de la hija más grande de Eduardo, y el hombre estaba casado".
“Si sus hijos no hablaron de su padre fue porque la madre dijo que se suicidaba, entonces los chicos están callados, ¿qué van a decir? Tenía amenazados a los chicos con quitarse la vida”, contó, marengo, días atrás, al aire de Intrusos en el espectáculo, por América, contra Karina Antonelli, madre de los hijos mayores del empresario chocolatero.
comentar