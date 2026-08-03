Ariana Grande anunció su retiro de la vida pública

Ariana Grande anuncia un retiro temporal de la vida pública luego de su gira por el “escrutinio público interminable”, también abandona el musical de Sondheim.
La cantante y actriz estadounidense Ariana Grande se tomará un descanso prolongado de la visibilidad mediática una vez que finalice su "Eternal Sunshine Tour", según confirmó su representante este domingo 2 de agosto. La decisión llega en medio de un intenso escrutinio público sobre su salud y apariencia física, que se intensificó tras el estreno del videoclip de “Petal”, el primer corte de su octavo álbum de estudio -del mismo nombre- lanzado a fines de julio.
“Ariana tomará un paso atrás en la visibilidad después de completar el Eternal Sunshine Tour. Espera terminar la gira con una nota alta, de manera saludable y feliz, y luego tomarse un merecido descanso del trabajo y las apariciones públicas, que han generado un escrutinio público interminable y continuo. Esta gira ha sido una experiencia hermosa para ella. Ama a sus fans y ha disfrutado cada minuto de esta gira” expresó su representante, en un comunicado enviado a People.
Su actual gira -la primera en casi siete años- concluirá el próximo 1 de septiembre, luego de una serie de 10 conciertos en el O2 Arena de Londres y según fuentes cercanas a la cantante norteamericana, aseguran que el show es “muy físico” y requiere “mucho atletismo”.
Como parte de este retiro temporal, Ariana Grande-Butera también se decidió abandonar el reestreno en el West End de "Sunday in the Park with George", el musical de Stephen Sondheim y James Lapine en el que iba a protagonizar junto a Jonathan Bailey, su compañero del filme "Wicked". La producción, dirigida por Marianne Elliott, estaba programada para estrenarse en el Barbican Centre de Londres en el verano de 2027.
La estrella norteamericana, de 33 años, ha tenido intensa actividad en los últimos tiempos, protagonizó "Wicked" (2024) y su secuela "Wicked: Por siempre" (2025), obteniendo una nominación al Óscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel de Glinda; en 2024 lanzó "Eternal Sunshine" y en 2026 "Petal" y está a punto de estrenar "Focker-in-Law" junto a Robert De Niro y Ben Stiller, prevista para el 25 de noviembre.
En los últimos años, especialmente durante las giras de prensa de "Wicked" y con el reciente video de “Petal”, la extrema delgadez de la cantante y actriz ha generado numerosos comentarios sobre su aspecto físico.
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