Ariana Grande anunció su retiro de la vida pública

Ariana Grande en Wicked

La estrella norteamericana, de 33 años, ha tenido intensa actividad en los últimos tiempos, protagonizó "Wicked" (2024) y su secuela "Wicked: Por siempre" (2025), obteniendo una nominación al Óscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel de Glinda; en 2024 lanzó "Eternal Sunshine" y en 2026 "Petal" y está a punto de estrenar "Focker-in-Law" junto a Robert De Niro y Ben Stiller, prevista para el 25 de noviembre.

En los últimos años, especialmente durante las giras de prensa de "Wicked" y con el reciente video de “Petal”, la extrema delgadez de la cantante y actriz ha generado numerosos comentarios sobre su aspecto físico.