Diego Console, la voz del teatro independiente.

Primero la música

Con un padre destacado jurista y músico aficionado y una casa llena de instrumentos, el futuro del pequeño Diego Console parecía marcado: cerca de la abogacía -que empezó a cursar- pero mucho más cerca del mundo de las artes.

imágenes capturadas con un motorola edge 70

Diego Console durante su trabajo como comunicador, en un evento.

Teatro Independiente

Desde su espacio radial "Foyer" -martes a las 13 hs por RGA- que atraviesa su cuarta temporada, Diego Console difunde incansablemente la actividad del teatro independiente de Argentina. Además analiza el panorama actual del teatro independiente

El acercamiento

A través de su trabajo como músico independiente Diego Console comenzó a acercarse al mundo del teatro, que poco a poco empezó a conquistarlo y lo llevó, primero a escribir y luego a poder darle voz al teatro independiente.

¿Teatro Comercial vs. Independiente?

Diego Console analiza el posible enfrentamiento entre estas dos categorías y, al mismo tiempo, explica qué está ocurriendo en el teatro comercial ante la falta de ficción en la televisión argentina.

Kartun

La entrevista que Diego Console le realizó al dramaturgo Mauricio Kartun deriva en destacar su importancia dentro de la escena teatral argentina, y sirve como disparador de grandes nombres del teatro nacional.

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Más talento, menos ego

A la hora de mencionar algunos nombres que se destacan dentro del panorama teatral independiente, Diego Console reconoce a dos profesionales, responsables directos de varios éxitos en el teatro Off Corrientes,

De acá en más

El futuro del teatro independiente es analizado por Diego Console, un profesional del medio que conoce el sentir del arte independiente de nuestro país.

Obras recomendadas

A la hora de las recomendaciones teatrales, Diego Console no duda y destaca un par de títulos presentes en la cartelera teatral independiente de la Ciudad de Buenos Aires.

Locutor, músico, comunicador y crítico, Diego Console sigue eligiendo el lugar donde las historias se cuentan sin grandes carteles ni grandes presupuestos, pero con verdad. En un panorama cultural cada vez más atravesado por la velocidad y la falta de espacios, su mirada se mantiene atenta, rigurosa y necesaria.

Diego Console, la voz del teatro independiente.

Instagram: Diego Console , Estudio La Rompiente , RGA - Radio Germán Abdala

Agradecimientos: Soluna Gafas y IG Soluna