Diego Console, la voz del teatro independiente.

A través de su programa, el arte escénico no comercial tiene la posibilidad de encontrar un espacio para su difusión y lograr eco con sus propuestas.
Con una infancia en la que el arte estuvo presente de manera permanente, la posibilidad de convertirse en un prestigioso abogado fue quedando, poco a poco, de lado. Así se abrió el camino hacia el arte de comunicar, ya sea a través de la música o de la palabra.
Es en ese territorio donde Diego Console se mueve con naturalidad. Locutor, comunicador, músico y crítico de teatro independiente, ha construido una trayectoria sólida y sin atajos, combinando la radio, el escenario y una mirada analítica sobre la escena teatral porteña.
Con el tiempo se consolidó como una voz reconocida para quienes siguen de cerca el teatro off y aquellas producciones que no siempre ocupan los grandes escenarios comerciales. Su trabajo como crítico de teatro independiente le permitió construir un espacio de análisis serio y comprometido, lejos de las grandes producciones pero cerca de lo que realmente ocurre en las salas chicas de la ciudad.
Desde hace cuatro años, todos los martes a las 13 hs., Diego Console conduce su programa radial "Foyer" en RGM, un espacio de divulgación para el teatro independiente.
Con un padre destacado jurista y músico aficionado y una casa llena de instrumentos, el futuro del pequeño Diego Console parecía marcado: cerca de la abogacía -que empezó a cursar- pero mucho más cerca del mundo de las artes.
imágenes capturadas con un motorola edge 70
Desde su espacio radial "Foyer" -martes a las 13 hs por RGA- que atraviesa su cuarta temporada, Diego Console difunde incansablemente la actividad del teatro independiente de Argentina. Además analiza el panorama actual del teatro independiente
A través de su trabajo como músico independiente Diego Console comenzó a acercarse al mundo del teatro, que poco a poco empezó a conquistarlo y lo llevó, primero a escribir y luego a poder darle voz al teatro independiente.
Diego Console analiza el posible enfrentamiento entre estas dos categorías y, al mismo tiempo, explica qué está ocurriendo en el teatro comercial ante la falta de ficción en la televisión argentina.
La entrevista que Diego Console le realizó al dramaturgo Mauricio Kartun deriva en destacar su importancia dentro de la escena teatral argentina, y sirve como disparador de grandes nombres del teatro nacional.
A la hora de mencionar algunos nombres que se destacan dentro del panorama teatral independiente, Diego Console reconoce a dos profesionales, responsables directos de varios éxitos en el teatro Off Corrientes,
El futuro del teatro independiente es analizado por Diego Console, un profesional del medio que conoce el sentir del arte independiente de nuestro país.
A la hora de las recomendaciones teatrales, Diego Console no duda y destaca un par de títulos presentes en la cartelera teatral independiente de la Ciudad de Buenos Aires.
Locutor, músico, comunicador y crítico, Diego Console sigue eligiendo el lugar donde las historias se cuentan sin grandes carteles ni grandes presupuestos, pero con verdad. En un panorama cultural cada vez más atravesado por la velocidad y la falta de espacios, su mirada se mantiene atenta, rigurosa y necesaria.
Diego Console, la voz del teatro independiente.
Instagram: Diego Console , Estudio La Rompiente , RGA - Radio Germán Abdala
Agradecimientos: Soluna Gafas y IG Soluna
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