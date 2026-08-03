Murió Vincent Pastore, el recordado actor de la serie "Los Soprano"

El recordado actor mantuvo su carrera vinculada a papeles relacionados -mayormente- con el género policial y el crimen organizado.
El actor estadounidense Vincent Pastore, conocido mundialmente por interpretar a Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero en la serie "Los Soprano", falleció el pasado sábado 1 de agosto, a los 80 años. El cuerpo sin vida fue encontrado en su domicilio de City Island, en el Bronx (Nueva York), por su vecino y amigo, Stephen Villano, que fue quien alertó a las autoridades tras varios días sin tener noticias de él.
Hasta el momento, la causa oficial de la muerte no ha sido confirmada y la policía mantiene abierta una investigación, aunque fuentes cercanas y reportes preliminares apuntan a causas naturales. No hay indicios de criminalidad. Pastore había celebrado su 80º cumpleaños pocas semanas antes y -según su entorno- se encontraba en buen estado de salud, cuidando su alimentación y actividad física.
Nacido el 14 de julio de 1946 en el Bronx en una familia ítalo-estadounidense, Pastore creció en New Rochelle. Sirvió en la Marina de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam y, al regresar, estudió drama en la Pace University. Antes de dedicarse a la actuación de forma profesional -carrera que comenzó después de los 40 años-, trabajó como dueño de bares y nightclubs, y como chofer de limusinas. Fue gracias a su amistad con los actores Matt y Kevin Dillon que dio el salto al cine y la televisión.
Especializado en roles de mafiosos y “tipos duros”, Vincent Pastore acumuló casi 200 actuaciones en cine y TV. Participó en clásicos como "Buenos muchachos" (1990), "Carlito’s Way" (1993), "Gotti" (película para HBO donde interpretó a Angelo Ruggiero, en 1996), "Mickey Ojos Azules", "Witness to the Mob" y "El Espanta Tiburones", entre muchas otras. También apareció en realities como "El aprendiz: celebridades" y "Bailando con las Estrellas" y llegó a actuar en la mítica Broadway, de Nueva York.
Su papel más emblemático llegó con la serie de HBO "Los Soprano" (1999-2007), donde interpretó a Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero, uno de los hombres de mayor confianza de Tony Soprano (James Gandolfini), que formó parte del núcleo duro de la familia criminal durante las dos primeras temporadas. Su personaje se convierte en informante del FBI y es asesinado por sus propios compañeros en el final de la segunda temporada (episodio “Funhouse”) se convirtió en uno de los momentos más impactantes e icónicos de la serie.
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