Murió Vincent Pastore, el recordado actor de la serie "Los Soprano"

Vincent Pastore

Nacido el 14 de julio de 1946 en el Bronx en una familia ítalo-estadounidense, Pastore creció en New Rochelle. Sirvió en la Marina de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam y, al regresar, estudió drama en la Pace University. Antes de dedicarse a la actuación de forma profesional -carrera que comenzó después de los 40 años-, trabajó como dueño de bares y nightclubs, y como chofer de limusinas. Fue gracias a su amistad con los actores Matt y Kevin Dillon que dio el salto al cine y la televisión.