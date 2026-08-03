Nelson Castro dirigió un concierto solidario en Canning

El reconocido periodista encabezó un evento con el objeto de recaudar fondos para una orquesta juvenil, que viajará a Francia en las próximas semanas.
El periodista, médico y director de orquesta Nelson Castro encabezó el sábado 1 de agosto un emotivo concierto solidario en la Iglesia San Agustín de Canning, con el objetivo de recaudar fondos para que la Orquesta de Cámara ARSIS pueda viajar a Francia y representar a la Argentina en una prestigiosa academia internacional de jóvenes talentos.
El evento -de entrada libre y gratuita- reunió a decenas de vecinos de la zona y contó con la participación de la Orquesta Estudiantil Montana y el Ensamble Coral del Sur. La recaudación se destinó a cubrir los gastos de viaje y estadía de los 35 integrantes de ARSIS, jóvenes de entre 12 y 20 años provenientes de Esteban Echeverría, Ezeiza, Almirante Brown, Presidente Perón, San Vicente y localidades cercanas, que forman parte del programa provincial Coros y Orquestas.
La agrupación fue seleccionada para participar de la décima edición de la Academia Musical de la Orquesta Francesa de Jóvenes Talentos, que se desarrollará durante agosto en Rambouillet y París. Se trata de la primera vez que un país latinoamericano es convocado a esta instancia, en la que los músicos compartirán una semana de formación intensiva, ensayos conjuntos y conciertos con intérpretes de distintos países.
Tras la presentación, Nelson Castro destacó el nivel de los jóvenes músicos “Me encontré con chicos de un talento enorme, con una disciplina y una sensibilidad que emocionan. Es una alegría ver cómo, a través de la música, construyen un futuro lleno de oportunidades. Estoy convencido de que van a representar al país de la mejor manera en Francia”.
Gustavo Moreno, director de orquesta y vicepresidente del Comité Artístico W.O.F., también valoró la oportunidad “Hay chicos que conocieron el Obelisco esta semana y otros que no conocen el mar y van a poder hacer un viaje realmente maravilloso a París para representar a la Argentina por primera vez en la historia. Me llena de orgullo”.
El viaje representa un importante desafío económico para las familias. Se estiman costos de unos 1.720 dólares por persona en pasajes aéreos y 700 euros por alumno para el alojamiento y la participación en la academia. La campaña solidaria ya había incluido un concierto en mayo en Monte Grande, con la colaboración especial del músico Lito Vitale.
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