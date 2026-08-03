Nelson Castro dirigió un concierto solidario en Canning

Gustavo Moreno, director de orquesta y vicepresidente del Comité Artístico W.O.F., también valoró la oportunidad “Hay chicos que conocieron el Obelisco esta semana y otros que no conocen el mar y van a poder hacer un viaje realmente maravilloso a París para representar a la Argentina por primera vez en la historia. Me llena de orgullo”.

El viaje representa un importante desafío económico para las familias. Se estiman costos de unos 1.720 dólares por persona en pasajes aéreos y 700 euros por alumno para el alojamiento y la participación en la academia. La campaña solidaria ya había incluido un concierto en mayo en Monte Grande, con la colaboración especial del músico Lito Vitale.