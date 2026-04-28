Polémico justificativo de Brian Sarmiento por no pagar la cuota alimentaria de sus hijas

Tras salir de Gran Hermano Generación Dorada, exjugador de fútbol se defendió del reclamo en la justicia que hicieron las mamás de sus tres hijas, por incumplimiento de la cuota alimentaria.
Brian Sarmiento tiene un amplio recorrido amoroso. Y fue padre de tres hijos que están repartidos en distintas partes del mundo. El exdeportista estuvo en pareja con Diana, una mujer que vive en España y con quien tuvo a sus dos hijas mayores. Y, también, con Tessie Poza, madre de Frida, que actualmente reside en Alemania. Ambas madres lo denunciaron en la justicia por no cumplir con la manutención y por haberse desentendido del cuidado general de las creaturas.
"El tema con mis nenas es que yo no pude mantener los convenios que tenía cuando era futbolista y no lo supieron entender. Era imposible pagar una cuota del mismo nivel de cuando jugaba al fútbol”, explicó Brian, argumentando sus diferencias en las cuotas alimentarias que supo pagar y lo que sucede, en su actualidad.
"Yo entro al programa porque me di vuelta y de todos los años que había jugado al fútbol no me había quedado nada. Yo no manejaba las cuentas, me dedicaba solamente a jugar”, planteó Sarmiento, al aire del streaming de Telefe, tras quedar eliminado del reality show.
"Yo cuando jugaba al fútbol, desde que tuve a mis hijas, fue todo para ellas, para que tengan una buena vida. Después, cuando no pude pagar más eso, empezaron los problemas, el alejamiento de las nenas, no tener videollamada", contó el exjugador de fútbol, sobre el cambio en el vínculo con las menores de edad.
Según explicó el periodista de espectáculos Santiago Riva Roy, en el programa de tevé DDM, por América, el ex mediocampista debe 22 meses de cuota que equivalen a unos 18 millones de pesos. Por lo tanto, no podrá gozar del sueldo que facture durante su permanencia en el reality hasta que salde el pago.
Hay que ver como continúa el conflicto legal de ahora en más ya que Sarmiento quedó afuera de la competencia -en principio, por lo menos, hasta el repechaje- ya que, claro, a partir de ahora, cobrará por participar de distintos programas pero ya no tendrá el sueldo semanal que recibía por estar adentro de la casa.
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