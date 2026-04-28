Polémico justificativo de Brian Sarmiento por no pagar la cuota alimentaria de sus hijas

Brian Sarmiento, nota Brain con dos de sus tres hijas, cuando todavía eran muy chiquitas y compartían con él.

Embargaron el sueldo que Brian Sarmiento cobra en Gran Hermano

Según explicó el periodista de espectáculos Santiago Riva Roy, en el programa de tevé DDM, por América, el ex mediocampista debe 22 meses de cuota que equivalen a unos 18 millones de pesos. Por lo tanto, no podrá gozar del sueldo que facture durante su permanencia en el reality hasta que salde el pago.

Hay que ver como continúa el conflicto legal de ahora en más ya que Sarmiento quedó afuera de la competencia -en principio, por lo menos, hasta el repechaje- ya que, claro, a partir de ahora, cobrará por participar de distintos programas pero ya no tendrá el sueldo semanal que recibía por estar adentro de la casa.