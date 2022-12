Ariel y Alfa desataron su furia en Gran Hermano

Embed

El nuevo conflicto se desató en la habitación de los hombres durante las horas de descanso nocturno, porque Ariel despierta con sus potentes ronquidos al resto de sus compañeros durante la madrugada. Cansado de esta situación, que se repite todas las noches, Alfa intentó revertir la situación y despertar a su molesto compañero de cuarto a los almohadazos.

Durante la mañana de este lunes 26, Ariel Ansaldo comenzó con sus confesiones a una de las cámaras de la cocina “No te voy a mentir, me desperté medio caliente, Alfa me tiró un par de almohadones fuerte, mucho esfuerzo me costó mucho venir por acá” dijo, y luego agregó “En cualquier momento lo llevo conmigo”, aseguró en clara alusión al otro "veterano" de la casa.

Captura de pantalla 2022-12-26 a las 22.02.31.png Walter Santiago vs. Ariel Ansaldo

Ariel fue a la habitación de los muchachos y directamente lo encaró “Alfa, ¿vos fuiste el de los almohadazos anoche?” para continuar con “Me lo diste con todo, la próxima más light. En serio te digo, me lo diste con todo. La agresión física no va”.

En su defensa, Walter Santiago negó que haya sido una agresión física, ya que sólo le arrojó un almohadón para poder descansar “Hace nueve días que no duermo, fíjate de pedir algo para la nariz algún remedio, no es sano” se justificó.

el-quincho-de-ansaldo-ariel-nuevo-ingresante-gran-hermano-telefe.jpeg Ariel en "El Quincho de Ansaldo"

El polémico Ariel Anselmi tiene 45 años, vive en Berazategui, es licenciado en Comunicación Social, durante su vida pasó por muchos trabajos, entre ellos, marketing BTL, promociones, coordinar viajes de egresados y en plena pandemia armó "El Quincho de Ansaldo" a al que definió como “Una parrillita donde la gente viene a comer y a psicoanalizarse”.