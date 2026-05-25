Gran Hermano Generación Dorada: los nuevos tomaron el mando y el eliminado será un original

Estas son las eliminaciones que pidieron en la cena de nominados

Eduardo Carrera: “Voy por Matías Hanssen. Vino a la casa hace 3 días y su propósito no me parece un justificativo. No quiso jugar al tejo y se fue a la mitad de la fiesta de ayer. En vez de jugar a full, lo hace a media máquina".

Matías Hanssen: “Que se vaya Eduardo le daría dinamismo a la casa, dejaría de ser el escudo y el títere de Emanuel”.

Cinzia Francischiello: “Quiero que se vaya Eduardo. Ha sido decepcionante para mí, tiene 3 meses en la casa estando escondido y zafando de la placa. Se cuelga de la fama de Andrea o de Sol y creo que su tiempo ya llegó”.

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Steffany Pereira: “Nombro a Hanssen porque fue arrogante conmigo, y puso palabras feas en la boca de distintas mujeres, no veo verdad en él”.

Juanicar: “Quiero que se vaya Hanssen porque entró con un personaje que ya desapareció, es soberbio”.

Mariela Prieto: “Quiero que se vaya Cinzia. Se lo quiero decir mirándola a la cara: estuviste mal. Yo vigilanta no soy jamás”.