Gran Hermano Generación Dorada: los nuevos tomaron el mando y el eliminado será un original

En la última cena de los nominados hubo fuertes cruces entre los participantes, finalmente quedó definida la placa de nominados y uno de ellos será eliminado hoy.
Matías Hanssen, Eduardo Carrera, Mariela Prieto, Cinzia Francischiello, Steffany Pereira y Juan “Juanicar” Caruso fueron los protagonistas de la última Cena de Nominados de la décimo tercera semana de competencia Gran Hermano Generación Dorada.
Ante cada pedido de los jugadores, se generaron fuertes discusiones entre ellos, por lo que Santiago del Moro debió interceder en el debate y reveló el nombre de quiénes abandonaban de placa y de aquellos que segurán rumbo a la Gala de Eliminación de hoy, lunes 25 de mayo.
Matías Hanssen -uno de los principales apuntados en la cena- fue el primero en bajar de la placa, mientras que en segundo lugar lo hizo Mariela Prieto, que unos minutos antes había tenido una tensa discusión con Cinzia Francischiello.
Finalmente, en el último lugar salió Steffany Pereira y de esta manera quedó definido que el nuevo eliminado será un original, ya que quedaron en placa Eduardo Carrera, Cinzia Francischiello y Juan “Juanicar” Caruso.
Eduardo Carrera: “Voy por Matías Hanssen. Vino a la casa hace 3 días y su propósito no me parece un justificativo. No quiso jugar al tejo y se fue a la mitad de la fiesta de ayer. En vez de jugar a full, lo hace a media máquina".
Matías Hanssen: “Que se vaya Eduardo le daría dinamismo a la casa, dejaría de ser el escudo y el títere de Emanuel”.
Cinzia Francischiello: “Quiero que se vaya Eduardo. Ha sido decepcionante para mí, tiene 3 meses en la casa estando escondido y zafando de la placa. Se cuelga de la fama de Andrea o de Sol y creo que su tiempo ya llegó”.
Steffany Pereira: “Nombro a Hanssen porque fue arrogante conmigo, y puso palabras feas en la boca de distintas mujeres, no veo verdad en él”.
Juanicar: “Quiero que se vaya Hanssen porque entró con un personaje que ya desapareció, es soberbio”.
Mariela Prieto: “Quiero que se vaya Cinzia. Se lo quiero decir mirándola a la cara: estuviste mal. Yo vigilanta no soy jamás”.
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