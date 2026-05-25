El Gran Hermano repartió sanciones para todos

El dueño de casa sancionó a Yisela “Yipio” Pintos, Lola Tomaszeuski, Brian Sarmiento y Andrea del Boca, y de paso también grupal para el resto de los participantes.
Lola Tomaszeuski, Andrea del Boca, Brian Sarmiento y Yisela “Yipio” Pintos fueron sancionados por El Big al traer información del afuera luego de su regreso a la casa de Gran Hermano Generación Dorada.
El Gran Hermano emitió un comunicado para toda la casa y luego le habló específicamente a Lola y Yipio -las dos ganadores del repechaje- y Andrea y Brian -los dos vencedores del Golden Ticket- para decirles que “Ya forman parte de la próxima placa”.
Pero también, como hubo varios jugadores que -a través de sus charlas- intentaron obtener información con los recién ingresados, el dueño de casa les avisó que “todos iban a pagar las consecuencias” y les informó que para la compra del 25 de mayo tendrán el 50% -a pesar de haber ganado la prueba-,y que lo mismo sucederá si ganan el próximo desafío y en el caso de que lo pierdan será del 25% .
Brian Sarmiento le comentó a Franco Zunino determinadas actividades de la casa que vio desde afuera, reclamándole que “no lo nombró” al momento de expresar su deseo de quiénes quería que regresaran a la competencia. Además, el exfutbolista se excedió al hablar de las nominaciones en el confesionario con Titi Tcherkaski.
Por su parte, Andrea del Boca les dijo de todo a Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero con el objeto de “darles consejo” con respecto a lo que sucede afuera, y refirió directamente a las eliminaciones de Nazareno Pompei y Lolo Poggio.
Lola Tomaszeuski le comentó a Titi que “por algo volvió a entrar” y le dijo a Yipio lo que pasó en el repechaje, una vez que ella volvió a la casa.
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