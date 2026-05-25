El Gran Hermano repartió sanciones para todos

Los comentarios sobre el afuera que provocaron las sanciones

Brian Sarmiento le comentó a Franco Zunino determinadas actividades de la casa que vio desde afuera, reclamándole que “no lo nombró” al momento de expresar su deseo de quiénes quería que regresaran a la competencia. Además, el exfutbolista se excedió al hablar de las nominaciones en el confesionario con Titi Tcherkaski.

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Por su parte, Andrea del Boca les dijo de todo a Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero con el objeto de “darles consejo” con respecto a lo que sucede afuera, y refirió directamente a las eliminaciones de Nazareno Pompei y Lolo Poggio.

Lola Tomaszeuski le comentó a Titi que “por algo volvió a entrar” y le dijo a Yipio lo que pasó en el repechaje, una vez que ella volvió a la casa.