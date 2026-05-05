Arturo Puig habló del profundo dolor que perdura y de cuánto extraña a Selva Alemán

"Lo extraño muchísimo. Me siento perdido, ¿viste? Para mí, fue como si me explotara una bomba en la cara. Todavía me siento así. No puedo entender como se fue. Si entra Selva por ahí, le digo que la amo profundamente. La amo, la amé y la seguiré amando", definió el artista, en diálogo con Luis Novaresio, para su ciclo de entrevistas en A24.

Arturo Puig y el dolor que siente por la muerte de su mujer

PUIG EN EL ENCARGADO

Arturo es parte de la cuarta temporada de El encargo, la ficción más vista de los últimos años que, todas las semanas, suma un nuevo capítulo a su plataforma de Disney. “El encargado me sacó de una gran tristeza, que surgió con la partida de Selva. El trabajo de alguna manera sana, así que imÁginate lo gratificante que fue para mí grabar la serie. Fue muy bueno volver a la pantalla así, con un proyecto como este", compartió, Arturo.

"Hice un personaje más bien blanco, un hombre que está un poco cansado de ser presidente. El hecho de que Eliseo sea como un asesor lo revive un poco, pero es bueno, digamos. No tiene tanta oscuridad. Me gustó hacerlo así, además, yo me guío mucho por el libro, por supuesto", agregó, Puig.