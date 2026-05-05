Arturo Puig habló del profundo dolor que perdura y de cuánto extraña a Selva Alemán

El emblemático actor se sinceró sobre cómo transita su vida cotidiana tras el lamentable fallecimiento de su esposa y colega: "No puedo entender cómo se fue".
Arturo Puig mostró, quizá, su costado más vulnerable tras la partida de Selva Alemán, su mujer de toda la vida. Amparado en el trabajo, el artista contó cómo sufre su día a día. "Me siento perdido, ¿viste? Para mí, fue como si me explotara una bomba en la cara".
"Nos queríamos muchos. La verdad, ahora que ella no está, que no puedo creer no verla más, todo el tiempo me surge ese pensamiento...", compartió Arturo, a corazón abierto, durante una entrevista, en una fecha clave porque se cumplieron 25 años de que se conocieron con Selva.
"No la puedo ver más, no puedo comentarle tal cosa. Y, sobre todo en los últimos años, habíamos adquirido como una cosa... Siempre tuvimos buena convivencia los dos. Nunca teníamos problema en la casa, ni de la comida, ni de esto, ni del otro. Bien siempre. Y eso lo extraño mucho", expresó, Puig, a pura sinceridad.
"Lo extraño muchísimo. Me siento perdido, ¿viste? Para mí, fue como si me explotara una bomba en la cara. Todavía me siento así. No puedo entender como se fue. Si entra Selva por ahí, le digo que la amo profundamente. La amo, la amé y la seguiré amando", definió el artista, en diálogo con Luis Novaresio, para su ciclo de entrevistas en A24.
Arturo es parte de la cuarta temporada de El encargo, la ficción más vista de los últimos años que, todas las semanas, suma un nuevo capítulo a su plataforma de Disney. “El encargado me sacó de una gran tristeza, que surgió con la partida de Selva. El trabajo de alguna manera sana, así que imÁginate lo gratificante que fue para mí grabar la serie. Fue muy bueno volver a la pantalla así, con un proyecto como este", compartió, Arturo.
"Hice un personaje más bien blanco, un hombre que está un poco cansado de ser presidente. El hecho de que Eliseo sea como un asesor lo revive un poco, pero es bueno, digamos. No tiene tanta oscuridad. Me gustó hacerlo así, además, yo me guío mucho por el libro, por supuesto", agregó, Puig.
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