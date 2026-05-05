Las fotos que prueban la violencia que sufrió Pamela Pombo de Patricio Albacete

Se conocieron las imágenes de las consecuencias de las agresiones que sufrió la exvedette por parte de su marido, hoy denunciado en la justicia.
Pamela Pombo denunció en la justicia por tentativa de homicidio a su exmarido, el ex Puma Patricio Albacete, con contundentes imágenes y un relato escalofriante. Videos, fotos y su palabra que hicieron que, en las últimas horas, el exdeportista se llevado a indagatoria. Durante su declaración, él se limitó a descalificar a la denunciante, argumentando conductas en ella tales como “celos”, “violencia”, “toxicidad” y “reclamos de infidelidades”.
Por el momento, el tribunal dispuso una medida cautelar contra Albacete. La resolución establece su exclusión del hogar por 90 días, una orden de alejamiento y la obligación de fijar un nuevo domicilio para él.
"En el momento, no te das cuenta de lo que estás viviendo... El que se conoció no es el último video porque me cambió las claves de las cámaras de seguridad, por ende no tengo acceso a las imágenes. El video que se conoció es nada al lado de lo que viví. Es muy difícil pensar que elegiste bien, casarte con la ilusión de estar con alguien toda tu vida y después el golpe, la caricia y el perdón", contó Pamela, en diálogo con Desayuno Americano.
"En la última discusión que tuvimos si tuve miedo... Ni siquiera fue una discusión. El revisó mi teléfono celular, vio o creyó ver algo que no le gustó, digo creyó porque, en el momento, tuvo un ataque de ira. Pasaron una serie de sucesos muy violentos, peor que los del video que circula. Y cuando recapacitó y volvió a su eje, me dijo ´fue desmedido lo que pasó, te pido perdón, pensé que estabas haciendo cualquiera, me di cuenta de que no. Pero no me gusta la complicidad que tenés con tu amigo", compartió Pombo, al cronista Bruno Incicco.
"Como siempre, el que es infiel lo niega hasta el final, pero yo tengo pruebas. tengo mensajes, tengo chats, tangas... Cuando estoy por entrar al departamento me agarra esto de mirar para todos lados, de no saber si está adentro. Después, en el día a día, siempre estoy con gente. Tengo el Botón antipánico pero la perimetral depende de él", se explayó, Pamela.
"Ni bien decidimos separarnos, empezó la violencia económica... Yo puse mis ahorros en un emprendimiento inmobiliario de el, para comprarme un emprendimiento. Y cuando nos separamos, me dijo como no había factura ni nada a mi nombre, no me lo iba a dar. Si alguna vez robó, supongo que estará acostumbrado. Sino imagino que me lo va a devolver. Quiero que me devuelvan lo mío y me voy en paz", cerró, Pombo.
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