Las fotos que prueban la violencia que sufrió Pamela Pombo de Patricio Albacete

"En la última discusión que tuvimos si tuve miedo... Ni siquiera fue una discusión. El revisó mi teléfono celular, vio o creyó ver algo que no le gustó, digo creyó porque, en el momento, tuvo un ataque de ira. Pasaron una serie de sucesos muy violentos, peor que los del video que circula. Y cuando recapacitó y volvió a su eje, me dijo ´fue desmedido lo que pasó, te pido perdón, pensé que estabas haciendo cualquiera, me di cuenta de que no. Pero no me gusta la complicidad que tenés con tu amigo", compartió Pombo, al cronista Bruno Incicco.

Pamela Pombo nota 3

EL PADECIMIENTO DE PAMELA

"Como siempre, el que es infiel lo niega hasta el final, pero yo tengo pruebas. tengo mensajes, tengo chats, tangas... Cuando estoy por entrar al departamento me agarra esto de mirar para todos lados, de no saber si está adentro. Después, en el día a día, siempre estoy con gente. Tengo el Botón antipánico pero la perimetral depende de él", se explayó, Pamela.

El video de la agresión que sufrió Pamela Pombo

"Ni bien decidimos separarnos, empezó la violencia económica... Yo puse mis ahorros en un emprendimiento inmobiliario de el, para comprarme un emprendimiento. Y cuando nos separamos, me dijo como no había factura ni nada a mi nombre, no me lo iba a dar. Si alguna vez robó, supongo que estará acostumbrado. Sino imagino que me lo va a devolver. Quiero que me devuelvan lo mío y me voy en paz", cerró, Pombo.