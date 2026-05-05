Fin del escándalo por la demanda entre los protagonistas de "Romper el círculo"

Los equipos de abogados de ambos actores redactaron -en conjunto- un comunicado de prensa, que intenta ponerle fin al escándalo generado con la denuncia y que terminó por opacar el éxito que obtuvo la película.

“Romper el círculo" (‘It Ends With Us") es una fuente de orgullo para todos nosotros que trabajamos para darle vida. Concientizar y tener un impacto significativo en las vidas de las sobrevivientes de violencia doméstica –y todas las sobrevivientes– es un objetivo que respaldamos. Reconocemos que el proceso presentó desafíos y que las preocupaciones planteadas por la Sra. Lively merecían ser escuchadas. Seguimos firmemente comprometidos con lugares de trabajo libres de impropiedades y entornos improductivos. Es nuestra sincera esperanza que esto traiga cierre y permita que todos los involucrados avancen de manera constructiva y en paz, incluyendo un entorno respetuoso en línea” explica el comunicado dado a conocer ayer.

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El guión original del filme esta basado en la historia real de la madre de la escritora Colleen Hoover, una mujer que, luego de años de violencia intrafamiliar, decidió dejar a su esposo, cuando la niña tenía tres años.

Los actores resolvieron sus diferencias legales a casi un mes de que el juez federal Lewis J. Liman del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, desestimó 10 de las 13 demandas que la Blake Lively le realizó al actor y director Justin Baldoni, incluyendo las de acoso, difamación y conspiración y sólo permitió que avanzaran tres: incumplimiento de contrato, represalias y complicidad en represalias, que se resolverán en un juicio por jurado que se realizará el próximo 18 de mayo en Nueva York.